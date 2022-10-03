اتفاقيات مبدئية مع 4 بنوك لضخ 250 مليون جنيه مساهمات بصندوق «Growth Partners»

عقدت شركة Growth Partners للاستثمار المباشر اتفاقيات مبدئية مع 4 بنوك محلية للمساهمة بقيمة 250 مليون جنيه فى صندوقها الاستثمارى الجديد، الذى سيركز على الكيانات متوسطة الحجم بالسوق المحلية.

كشف هيثم وجيه، الشريك المؤسس لشركة Growth Partners للاستثمار المباشر –المؤسسة حديثًا- أن رأس المال المستهدف للصندوق سيتراوح من 500 إلى 700 مليون جنيه، ومخطط تنفيذ الإغلاق الأول له قبل نهاية العام الحالى بقيمة من 250 إلى 300 مليون.

وتابع أنه جارٍ التفاوض مع مؤسسات وبنوك أخرى للمساهمة فى رأسمال الصندوق، الذى يستهدف قطاعات التعليم والأغذية والصحة.

يستهدف الشركات المتوسطة بقيم مبيعات سنوية من 50 إلى 200 مليون

وأوضح «وجيه» أن الصندوق يعتزم الاستثمار فى شريحة الشركات المتوسطة التى تتراوح مبيعاتها السنوية من 50 إلى 200 مليون جنيه، فى ظل وجود فجوة تمويلية لهذا النوع.

وأشار إلى أن أغلب صناديق الاستثمار تستهدف شريحة الشركات الصغيرة أو متناهية الصغر أو الكبيرة، ما أوجد فجوة للكيانات المتوسطة التى تركز عليها شركة جروث بارتنرز.

وقال إن فكرة التأسيس نشأت بشكل أساسى عقب إصدار البنك المركزى قرارًا لتحفيز البنوك المحلية للإسهام فى صناديق الاستثمار، بشرط إنشائها تحت إشراف هيئة الرقابة المالية، وهو ما ينطبق على حالة «جروث بارتنرز».

وأصدر البنك المركزى قرارًا فى فبراير 2021 بإضافة مساهمات البنوك فى رؤوس أموال الصناديق والشركات التى تستهدف الاستثمار فى أموال الكيانات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، ضمن نسبة الـ%25 المقررة من إجمالى محفظة التسهيلات الائتمانية الموجهة لنفس الشريحة.

وأوضح «المركزى» أن هدف القرار يتمثل فى تحفيز البنوك على زيادة مساهماتها فى رؤوس أموال صناديق الاستثمار فى الشركات الصغيرة والمتوسطة.