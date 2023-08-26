اتفاقيات تجارة حرة بين كوريا و 7 اقتصادات ناشئة منها المغرب

قالت وزارة التجارة الكورية إن كوريا الجنوبية تسعى لإبرام اتفاقيات تجارة حرة مع 7 دول ناشئة ذات إمكانات عالية، بما في ذلك المغرب وكينيا وتايلاند، في محاولة لتعزيز زخم النمو وتنويع محفظتها التجارية، وفقا لوكالة يونهاب.

وقالت الوزارة خلال جلسة استماع عامة في سيول إن البلاد تعمل على إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية ثنائية مع كينيا وتنزانيا والمغرب وتايلاند وباكستان وصربيا وجمهورية الدومينيكان.

تهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية إلى إنشاء شبكة تجارية متبادلة المنفعة مع الدول الشريكة، تتجاوز مجرد فتح السوق، على الرغم من أنها تغطي نطاقا أصغر من المجالات مقارنة باتفاقية التجارة الحرة التقليدية.

وقالت الوزارة إن المغرب تتمتع بشبكة غنية من اتفاقيات التجارة الحرة، وتعد بلدا مهما من حيث الاقتصاد الجغرافي.

وقال نو كيون-كي، نائب الوزير للمفاوضات التجارية إن الدول السبع تتمتع بإمكانات نمو عالية ولديها مجال واسع للتعاون متبادل المنفعة مع كوريا الجنوبية.

وأضاف أن هذه الدول يمكن أن تكون بمثابة رأس الجسر لكوريا الجنوبية من أجل توسيع شبكتها التجارية.

وتهدف كوريا الجنوبية إلى إبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية مع أكثر من 10 دول هذا العام.