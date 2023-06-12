اتفاقيات تتجاوز 10 مليارات دولار أول أيام مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين

اختتم مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين العاشر، الذي تستضيفه السعودية، يومه الأول بتوقيع اتفاقيات استثمار بقيمة تزيد على 10 مليارات دولار أمريكي، بحسب وكالة شينخوا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” اليوم أنه تم توقيع 30 اتفاقية وصفقة في عدد من القطاعات؛ بما في ذلك التكنولوجيا ومصادر الطاقة المتجددة والزراعة والعقارات والمعادن وسلاسل التوريد والسياحة والرعاية الصحية.

وشهد المؤتمر توقيع عدد من الاتفاقيات بين الشركات المشاركة، شملت صفقة بقيمة 533 مليون دولار بين شركة “أمار الأولى” ومجموعة ” زهونغهوان” الدولية (هونج كونج) المحدودة لإنشاء مصنع لمعالجة الحديد الخام، وتصنيع كريات الحديد لمعامل الصهر في المملكة، واتفاقية بقيمة 500 مليون دولار بين مجموعة ASK وشركة التعدين والجيولوجيا الوطنية الصينية لتطوير وتمويل وإنشاء وتشغيل مشروع لتعدين النحاس في منطقة الدرع العربي.

كما جرى توقيع اتفاقية إطارية بقيمة 266 مليون دولار بين شركة مباني الصفوة المحدودة وشركة مجموعة “غيزهوبا” للهندسة الدولية المحدودة، ومؤسسة “توب” العربية للهندسة الدولية المحدودة لتشييد المباني المتقدمة في المملكة.

اتفاقيات بين القطاعين العام والخاص

كما شهد المؤتمر توقيع عدد من الاتفاقيات بين القطاعين العام والخاص، شملت اتفاقية بقيمة 5.6 مليار دولار بين وزارة الاستثمار السعودية وشركة “هيومان هورايزونز” الصينية، المختصة بتطوير تقنيات القيادة الذاتية، وتصنيع المركبات الكهربائية تحت العلامة التجارية HiPhi ، لإنشاء مشروع مشترك لأبحاث تطوير وتصنيع وبيع المركبات.

وتم أيضا توقيع اتفاقية بقيمة 266 مليون دولار بين وزارة الاستثمار السعودية وشركة “هيبوبي” للتكنولوجيا المحدودة، مطور برمجيات الأندرويد في هونج كونج، لتطوير تطبيقات في مجال السياحة، وعدد من التطبيقات الأخرى، وصفقة بقيمة 250 مليون دولار، بتسهيل من وزارة الاستثمار السعودية، بين شركة الخطوط الحديدية السعودية SABATCO وشركة CRRC لصناعة عربات القطار المملوكة للحكومة الصينية والمدرجة في سوق الأسهم، وتهدف لتصنيع عددد من عربات وعجلات القطارات في المملكة.

وشهد المؤتمر صفقة بقيمة 150 مليون دولار بين وزارة الاستثمار، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية من جهة، وشركة “سوندا” للتصنيع الصناعية، لإنتاج الصودا الكاوية، والكلورين ومشتقاته، والبارافينات المكلورة، وكالسيوم الكلورايد، والبولي فينيل كلورايد (PVC)، ومنتجات التحويل ذات الصلة في المملكة.