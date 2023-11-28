اتفاقيات بقيمة 21 مليار دولار في ختام معرض التجارة الرقمية العالمي

أبرمت شركات رائدة في قطاع الخدمات الرقمية اتفاقات حول 32 مشروعا بقيمة إجمالية تتجاوز 155.8 مليار يوان (نحو 21.89 مليار دولار أمريكي)، خلال النسخة الثانية من معرض التجارة الرقمية العالمي الذي اختتم أمس، والذي عقد في الصين، وفقا لوكالة شينخوا.

عُقد المعرض تحت عنوان “التجارة الرقمية، الوصول العالمي” في الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر، وشاركت فيه 68 منظمة دولية وجمعية أعمال تجارية، بالإضافة إلى أكثر من 800 شركة. ودُعيت فنلندا وجنوب إفريقيا كضيفتي شرف.

وشهد المعرض، الذي استمر خمسة أيام، مناقشة مواضيع ساخنة، مثل تدفق البيانات عبر الحدود وحوكمة التمويل الرقمي وحوكمة الأمن الرقمي.

ومن المقرر عقد النسخة الثالثة من المعرض في الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر 2024. وفي المستقبل، سيُقام المعرض في هانغتشو خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر .