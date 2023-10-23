اتفاقيات بقيمة 15.6 مليار دولار بين السعودية وكوريا

من المنتظر أن توقع كوريا الجنوبية والسعودية 51 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بقيمة 15.6 مليار دولار أمريكي، بمناسبة زيارة الرئيس الرئيس الكورى يون سيوك-يول إلى المملكة، وفقا لوكالة يونهاب.

وقال كبير المساعدين الرئاسيين للشؤون الاقتصادية “تشوي سانغ-موك”، إنه تم توقيع بعض الاتفاقيات أمس الأحد خلال منتدى استثمار ثنائي وبعد لقاء قمة بين الرئيس يون سيوك-يول وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بينما سيتم توقيع الاتفاقيات المتبقية خلال حفل اليوم الاثنين بمناسبة مرور 50 سنة من التعاون في مجال البناء بين البلدين.

وتغطي الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مجموعة واسعة من القطاعات؛ بما في ذلك النفط الخام، والطاقة، والهيدروجين، والإحصاء، والمنتجات الغذائية والطبية.

ومن بينها عقد بين شركة النفط الوطنية الكورية، التي تديرها الدولة، وشركة النفط العملاقة أرامكو، التي تديرها الدولة السعودية، لإنشاء احتياطي مشترك من النفط الخام يبلغ 5.3 مليون برميل في منشأة تخزين في مدينة أولسان الكورية بحلول عام 2028.

وبموجب الاتفاق، سيكون لكوريا الجنوبية حقوق الأولوية في شراء النفط في حالات الطوارئ المتعلقة بالعرض والطلب، وستحصل على إيجار طوال فترة مدتها 5 سنوات.

وأشار الرئيس يون خلال منتدى الاستثمار إلى أن هذا العام يصادف الاحتفال بمرور 50 سنة، على دخول الشركات الكورية الجنوبية للبناء سوق الشرق الأوسط لأول مرة من خلال الفوز بعقود لبناء الطرق السريعة في السعودية.