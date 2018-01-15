اتفاقات لإنشاء 8 جامعات دولية باستثمارات 5 مليارات جنيه

المال ـ خاص:قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، إن الوزارة على وشك إنهاء اتفاقيات دولية لإنشاء 8 جامعات تكنولوجية في مصر بشراكة مع حكومات إيطاليا والمانيا وكوريا الجنوبية باستثمارات إجمالية تصل إلى 5 مليار جنيه.وأكد عبد الغفار أن الوزارة تعمل وفق رؤية مصر المستقبلية لع

المال ـ خاص:

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، إن الوزارة على وشك إنهاء اتفاقيات دولية لإنشاء 8 جامعات تكنولوجية في مصر بشراكة مع حكومات إيطاليا والمانيا وكوريا الجنوبية باستثمارات إجمالية تصل إلى 5 مليار جنيه.

وأكد عبد الغفار أن الوزارة تعمل وفق رؤية مصر المستقبلية لعام 2030، التي تهدف إلى إتاحة التعليم للجميع دون تمييز وتحسين جودته وتطوير تنافسية النظم، وقال إن هناك نحو 3 ملايين طاب في مستوى التعليم العالي 80% منهم بالتعليم الحكومي والباقي لدى جامعات القطاع الخاص.

وقدر عبد الغفار الاستثمارات الحكومية وغير الحكومية المتوقعة في التعليم العالي بحلول 2030 بنحو 35 مليار جنيه، مؤكدا أن هناك مخطط لزيادة عدد الجامعات الحكومية من 23 إلى 51 جامعة.

جاء ذلك في كلمة للوزير خلال افتتاح أعمال تطوير جامعات في كفر الشيخ والسويس باستثمارات 3,5 مليار جنيه عبر الفيديو كونفرانس اليوم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يفتتح عدة مشروعات تنموية بمدينة السادات بالمنوفية.