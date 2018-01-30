اتفاقات تمويلية لتعزيز أبحاث إريكسون في تكنولوجيا الجيل الخامس‎

المال– خاصوقّعت شركة إريكسون لحلول الاتصالات اتفاقيات للتسهيلات الائتمانية مع بنك نورديك للاستثمار (NIB)، حصلت بموجبها على 220 مليون دولار أمريكي، والذي يستحق في عام 2023، وأب سفينسك إكسبورتكريديت (SEK) بقيمة 150 مليون دولار، ويستحق في عام 2025. وسيحل مبلغ 98 مليونًا من بين هذه التسهيلات مح

المال– خاص

وقّعت شركة إريكسون لحلول الاتصالات اتفاقيات للتسهيلات الائتمانية مع بنك نورديك للاستثمار (NIB)، حصلت بموجبها على 220 مليون دولار أمريكي، والذي يستحق في عام 2023، وأب سفينسك إكسبورتكريديت (SEK) بقيمة 150 مليون دولار، ويستحق في عام 2025. وسيحل مبلغ 98 مليونًا من بين هذه التسهيلات محل الائتمان من بنك نورديك للاستثمار والذي يستحق في عام 2019.

ستدعم هذه الاستثمارات الجديدة أنشطة البحث والتطوير لمواصلة تطوير تقنية الجيل الخامس والابتكارات الأخرى المتعلقة بالاتصالات المتنقلة.

وقال إريك إيكودن، الرئيس التنفيذي لوحدة التكنولوجيا في إريكسون: “قمنا في إطار استراتيجيتنا المركزة بتعزيز استثماراتنا لتأمين الريادة التكنولوجية في مجال تقنية الجيل الخامس، وتقنيات إنترنت الأشياء والخدمات الرقمية حيث يوجد لدينا حاليًّا أكثر من 38 مشغلًا يعملون على تطوير وإعداد شبكات تقنية الجيل الخامس”.

وأضاف إيكودن، فى بيان صحفى، اليوم، أننا سنشهد في السنوات المقبلة، انتشارًا واسعًا لشبكات تقنية الجيل الخامس في جميع أنحاء العالم، مع انتشار أوسع ابتداء من عام 2020، حيث نتوقع وصول عدد الاشتراكات بتقنية الجيل الخامس إلى مليار اشتراك بحلول نهاية 2023. وتتميز التكنولوجيات التي نستثمر فيها بإحداث تغييرات جذرية في مجالات الابتكار، والتعاون، والإنتاج المتعلقة بأعمالنا”.

وتابع: استثمرت إريكسون 31.6 مليار كرونة سويدية في مجال البحث والتطوير خلال عام 2016، وتعتبر إريكسون، اليوم، المساهم الرئيسي في تطوير معايير الاتصالات المفتوحة، مع الحصول على حوالي 42000 براءة اختراع بحلول نهاية عام 2016.