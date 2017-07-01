اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر وألمانيا حول قطر

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن سامح شكري وزير الخارجية تلقي اتصالاً هاتفياً يوم السبت الأول من يوليو الجاري من زجمار جابريل وزير خارجية ألمانيا، تناول مستجدات وتطورات الأزمة القطرية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن وزير خارجية ألمانيا أشار إلى حرصه على الاتصال بالوزير سامح شكري في مستهل جولته الخليجية للاستماع إلى وجهة النظر المصرية تجاه الأزمة، وتجاه مطالب الدول الأربع من الجانب القطري، حيث قدم وزير الخارجية عرضاً مستفيضاً للأسباب التي دفعت مصر إلى اتخاذ قرار قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وما تكبدته مصر من خسائر وقدمته من تضحيات جسام على مدار السنوات الماضية نتيجة للتدخلات القطرية السلبية في الشأن المصري الداخلي.

ومن جانبه، أعرب وزير خارجية ألمانيا عن اعتزامه الاتصال مرة أخرى بالوزير سامح شكري عقب انتهائه من جولته الخليجية، كما أعرب عن نيته في القيام بزيارة إلى مصر لاستكمال التشاور والتنسيق مع الجانب المصري.