اتصال: نشاط مكثف للمشروعات والفعاليات خلال 2017

المال - خاصأكد الدكتور حازم الطحاوي، رئيس مجلس الإدارة اتصال التى تعد نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن شركته نجحت في رفع كفاءة الشركات الأعضاء فيها وتنمية قدراتهم من خلال عدد من البرامج التى نفذتها بدعم من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" أبرزها برن

المال – خاص

أكد الدكتور حازم الطحاوي، رئيس مجلس الإدارة اتصال التى تعد نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن شركته نجحت في رفع كفاءة الشركات الأعضاء فيها وتنمية قدراتهم من خلال عدد من البرامج التى نفذتها بدعم من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” أبرزها برنامج الاستشارات الإدارية و برنامج دعم القدرات البشرية والتدريب.

وتأكيدًا على دورها التنموي في تنمية وتطوير الشركات الأعضاء فيها، رصدت اتصال ما تم من مشروعات وفعاليات خلال العام الماضي وسط توقعات بزيادة ومضاعفة أنشطتها في عام 2018 .

برنامج الاستشارات الإدارية والفنية

والذي تقدمه اتصال للشركات الأعضاء فيها وذلك لمساعدتهم في الوصول إلي الأهداف المرجوه في العمل عن طريق تقديم الاستشارات الإدارية المتخصصة من خلال عدد من الخبراء في كل المجالات ، حيث تم إبرام عشرة عقود في خلال 2017 في كلا المجالين الاداري والتقني ،وقد شارك في هذا البرنامج اكتر من 17 شركة من اعضاء اتصال ، ويهدف البرنامج إلي مساعدة الأعضاء للتخطيط و تحقيق الاهداف بإحترافية في الوقت المحدد وبالإمكانيات المادية المحددة .



دعم القدرات البشرية والتدريب

قامت اتصال من خلال برنامجها لدعم القدرات البشرية والتدريب باعتبار ان دعم تنمية قدرات من أهم عوامل تطوير و نجاح قطاع التكنولوجيا و يؤثر بشكل مباشر على نمو الصناعة بدعم 21 دورة تدريبية في مختلف المجالات الإدارية و التقنية لتطوير مهارات العاملين بالشركات الأعضاء ، و التي حضرها 253 موظف من 50 شركة مختلفة من أعضاء اتصال

مؤتمر التكنولوجيا والصحة

انطلاقا من كون اتصال هي نواة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وايمانا منها بأهمية دور تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات في جميع الصناعات و القطاعات اطلقت مبادرة التحدي المجتمعي مستهدفة عدة قطاعات حيوية لذا بدأت بقطاع الصحة و قامت اتصال بتنظيم مؤتمر للتكنولوجيا والصحة ، بالتعاون مع المؤسسة المصرية للعلاج عن بعد، وتحت رعاية وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والرئيس التنفيذي لمركز معلومات مجلس الوزراء ، وقد وصل عدد الحضور إلى أكثر من 300 وشارك فيها أكثر من 30 محاضر في مجالات مختلفه لخلق أرضية مشتركة لمقدمي الرعاية الصحية، ومقدمي صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقادة الأعمال.



ملتقى Meet the Government :

في إطار دوراتصال الذي تلعبه تجاه صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإيجاد حلول سريعة للقضايا والتحديات التى تواجه المجتمع المصري ، استضافت اتصال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفتح حوار مشترك حول رؤية وزارة الاتصالات واستراتيجيتها في تنمية القطاع والشركات العاملة فيه خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة



ورشة عمل عن حماية الملكية الفكرية:

قامت اتصال بتنظيم ورشة عمل لمدة يوم واحد عن المليكة الفكرية وحماية الاصول المعنوية للشركات و استضافت خلالها خبراء بارزين للحديث عن تأثير حماية حقوق الملكية الفكرية على البرمجيات و قد حضر الندوة أكثر من 80 شركة من الأعضاء.



مؤتمر دور المرآة في مجال الاتصالات و انطلاق مبادرة Gender Diversity :

تأكيداً على الدور التنموي الذي تلعبه المرأة المصرية بصفة عامة والمرأة العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على وجه الخصوص ، عقدت اتصال مؤتمرها السنوي الأول عن دور المراة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك في شهر يوليو واستعرضت فيه نسب مئوية لحجم عمالة الاناث في المجتمع الدولي مقارنة بالمجتمعات العربية و بالاخص مصر. هادفة من خلال هذه المبادرة علي تنمية و زيادة نسبة عدد الاناث اللاتي يعملن بالقطاع من خلال عدة برامج متخصصة من شأنها تطوير المهارات التقنية ومهارات الادارة العليا بالاضافة الي تأهيل الاناث لتبوء مراكز القيادة العليا بشركات القطاع.



المؤتمر السنوي الثالث عشر:

كما عقدت اتصال مؤتمرها السنوي الثالث عشر ، بحضور المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات

، وقد قامت “اتصال” خلال المؤتمر بإقرار الميزانية واستعراض نتائج أعمال العام الماضي والمشاريع التي ستنفذها لخدمة أعضائها واستعرضت فيه نسب مئوية لحجم عمالة الاناث في المجتمع الدولي مقارنة بالمجتمعات العربية و بالاخص مصر. هادفة من خلال هذه المبادرة علي تنمية و زيادة نسبة عدد الاناث اللاتي يعملن بالقطاع من خلال عدة برامج متخصصة من شأنها تطوير المهارات التقنية ومهارات الادارة العليا بالاضافة الي تأهيل الاناث لتبوء مراكز القيادة العليا بشركات القطاع.



المعارض والمؤتمرات:

جزء كبير من انشطة اتصال العام الماضي كان ينصب في اتجاه التواجد الدائم في المعارض والمؤتمرات التي تخدم صناعه تكنولوجيا المعلومات في مصر حرصا منها الى مقابلة اعضائها وو متابعينها على ارض الواقع, و بناءا عليه فقد تواجدت اتصال في اكبر المعارض مثل Cairo ICT و Cairo innovate كما حرصت على التواجد في العديد من المؤتمرات على راسها Cloud weekend و Global entrepreneurship week, و تهدف اتصال الى الاستمرار في التواجد في جميع الاحداث التي تقام بهدف تطوير صناعة التكنولوجيا في مصر



مشاريع الاحتضان:

من اكبر الانجازات التي تفخر اتصال باتمامها في 2017 مشاركتها في مشروع InnoEgypt بالتعاون مع 3 من اكبر المنظمات في مصر لادارة المشروع وهو مشروع ممول من الاتحاد الاوروبي يهدف الى احتضان 40 فكرة او شركة ناشئه لمده تصل الى 36 شهر تحت اشراف الحكومة المصرية.



مجمع الإبداع ببرج العرب

لقد تم في عام 2017 الكثير من الانجازات و التجديدات الخاصه بمجمع الابداع و على راسها:

– إنشاء أربعة معامل في المجمع و الجامعة اليابانية وجامعة الأسكندرية .

– عمل المناهج و تنفيذ 6 دورات في الجامعة اليابانية و جامعة الأسكندرية و شركة الأكاديمية .

– إطلاق مسابقة تحدي إنترنت الأشياء و الإنتهاء من دورته الأولي بالتعاون مع شركة حدث.

– إستضافة بطولة مصر المؤهلة لبطولة العرب للروبوتكس.

– إطلاق أول مؤتمر دولي لإنترنت الأشياء في المنطقة بالتعاون مع شركة حدث .

– توقيع البروتكول الأول لدعم مشروعات التخرج بتمويل مليون جنيه مصري بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي.

– توقيع البروتكول الأول لإحتضان المشروعات الناشئة بتمويل مليون و نصف جنيه مصري بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي.

– البدء في ثلاث مشروعات بحثية.

– المشاركة في معرض القاهرة لتكنولوجيا المعلومات و كذا المؤتمر الدولي لإنترنت الأشياء.