اتصال تنظم ورشة عمل عن حقوق الملكية الفكرية

المال - خاصأعلنت جمعية اتصال نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تنظيم ورشة عمل لمدة يوم في السادس والعشرين من سبتمبر الحالي عن الملكية الفكرية وحماية الأصول المعنوية للشركات.وتقوم الورشة بتسليط الضوء على مبادئ وأسس حقوق المؤلف في البرمجيات، والعلامات التجا

المال – خاص

أعلنت جمعية اتصال نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تنظيم ورشة عمل لمدة يوم في السادس والعشرين من سبتمبر الحالي عن الملكية الفكرية وحماية الأصول المعنوية للشركات.

وتقوم الورشة بتسليط الضوء على مبادئ وأسس حقوق المؤلف في البرمجيات، والعلامات التجارية، والبراءات وغيرها من مواضيع الملكية الفكرية، وتغطي ورشة العمل المسائل القانونية والعملية التي تنشأ في صياغة تراخيص البرمجيات والتفاوض بشأنها.

وتوفر التدريب للشركات المشاركة، المعرفة العميقة في صياغة اتفاقيات ترخيص الملكية الفكرية وأفضل الممارسات في إنفاذ الملكية الفكرية وإدارتها وتقييمها، ويحاضر فيها الدكتور محمد حجازي مدير مكتب حقوق الملكية الفكرية في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) و35 شركة من الأعضاء فى جمعية اتصال.

قال المهندس محمد سعيد رئيس شعبة البرمجيات بجمعية اتصال: “إن الجمعية بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” في اطار رفعي الوعي والكفاءة للشركات الاعضاء في جمعية اتصال ، حيث تهدف ورشة العمل الى التعرف على مختلف أشكال الملكية الفكرية والتمييز بينها، التمييز بين برمجيات حق المؤلف عن الاشكال الأخرى لحقوق الملكية الفكرية، تحديد وفهم السمات الرئيسية لحماية حق المؤلف وإنفاذه في مصر، التقليل من المخاطر وتعظيم الحقوق، التجهيز لمفاوضات ترخيص البرمجيات، معرفة العناصر الرئيسية لاتفاقية الترخيص القياسية للملكية الفكرية ، تحديد المشاكل المشتركة في عملية الترخيص، التفرقة بين قانون العلامات التجارية واشكال الملكية الفكرية الأخرى، التمييز بين الأسماء التجارية، حقوق العلامات التجارية غير المسجلة والمسجلة، معرفة عملية التسجيل للعلامات التجارية، تمييز وفهم السمات الرئيسية لحماية العلامات التجارية وإنفاذها في مصر، التمييز بين قانون براءة الاختراع والصور الأخرى لحقوق الملكية الفكرية، فهم أساس عمليات تدقيق الملكية الفكرية والمبادئ الأساسية لتقييم الملكية الفكرية، التعرف على الاستراتيجيات المتعلقة باكتساب حقوق الملكية الفكرية وإدارتها “.