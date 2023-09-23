«اتصال» تنظم ورشة عمل عن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.. 26 سبتمبر

تعقد جمعية اتصال لتكنولوجيا المعلومات في السادس والعشرين من سبتمبر الحالي ورشة عمل متخصصة عن ” الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية”وذلك بالتعاون مع مركز سينرجيز للدراسات الدولية والاستراتيجية.

وتأتي هذه الندوة في إطار المجهودات التي تبذلها اتصال نحو توعية وتثقيف الشركات الأعضاء فيها بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية التي باتت تمثل عصب الاقتصاديات الوطنية.

وقال الدكتور محمد شديد المدير التنفيذي لـ اتصال، إن الهدف الرئيسي من وراء هذه الورشة هو عرض الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وأبرز مكوناتها وأهدافها وانعكاساتها على بيئة الأعمال في مصر، كما تتضمن الورشة عرضا لأبرز ملامح قانون رقم 163 لسنة 2023 بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية والذي تم التصديق عليه مؤخراً ً من رئيس الجمهورية. عبد الفتاح السيسي.

وأضاف: تنبع أهمية ورشة العمل من رغبة الدولة المصرية في تقديم عرضا وافياً لتحفيز الابتكار والإبداع وإنتاج التكنولوجيا ومن ثم فإن الفهم العميق للاستراتيجية والتي ستساعد الشركات الصغيرة والناشئة على اغتنام الفرص وتوسيع نطاق عملها لتتواكب مع المتغيرات التي تطرأ على مجال حماية الملكية الفكرية في مصر بما ذلك حمايتها من الممارسات المخالفة للقوانين واللوائح الخاصة بحماية العلامات التجارية والبحوث والابتكارات.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن في سبتمبر 2022 عن إطلاق الاستراتيجية يعد الخطوة الأولى من نوعها في مصر، وتعد انعكاسا حقيقيا لاهتمامِ الدولة المصرية البالغ بهذا الملف، إيمانا بأهميته، وإدراكاً لما تلعبُه منظومةُ الملكيةِ الفكريةِ من أدوار في دفعِ عجلةِ الاقتصاد المصريّ، وتحقيقِ أهدافِ التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاجتماعية والاقتصادية، خاصة أن إطلاق الاستراتيجية جاء في ظلِّ حرصِ مصر على مواكبة التطورِ العالميِّ في هذا المجال، وإلمامها بالدورِ المتعاظمِ لاقتصاد المعرفة والتطورِ التكنولوجي.