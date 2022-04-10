كرمت شركة اتصال، نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شركة Seavo الناشئة بجائزة مسابقة الدكتور طارق كامل للإبداع وريادة الأعمال وقدرها 100 ألف جنيه مصري بعد أن تقدم لهذه الجائزة 140 شركة واختارات لجنة التحكيم شركة Seavo لهذه الجائزة.

جاء ذلك في المؤتمر السنوي الثامن عشر والذي عقدته اتصال مؤخرا بحضور وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت وعدد من قيادات ورموز قطاع الاتصالات المصري.

وتأتي الجائزة مساهمة من الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من قيادات القطاع للدور الرائد والتنموي الذي لعبه طارق كامل في بناء مجتمع المعلومات المصري.

وكان قد تم تشكيل لجنة من كبار خبراء القطاع والمساهمين في الجائزة لتقييم الأفكار والشركات المتقدمة وتحديد الفائز بالجائزة، وأكد رفقاء الدكتور طارق كامل، ومحبوه أن إطلاق هذه الجائزة يأتي تأكيدا لدور المرحوم طارق كامل كونه من أبرز المؤسسين والداعمين لريادة الأعمال والإبداع في مراحل انطلاقاتها الأولى في العقد الأول من هذا القرن وبهذا تتكامل حلقات التكريم التي يقوم بها المجتمع الأكاديمي والمدني والصناعي والمنظمات العالمية.

يذكر أن حفل اتصال السنوي كان برعاية بلاتينية لشركة ACT والتي تقوم بدورٍ محوري للمساهمة في عملية تطوير مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر كما تعمل أكت على تزويد الأسواق التي تعمل فيها، بحلول وخدمات ذات قيمة مضافة وعالية الجودة، بحيث تمكن العملاء من تحقيق أهداف أعمالهم بفعالية وكفاءة، منها خدمات وحلول التحول الرقمي التى تدعم العملاء لإطلاق العنان لقوة بياناتهم باستخدام الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وغيرهم لتحسين هندسة البرامج والأنظمة المختلفة، إضافة إلى شركة اتصال إنترناشونال والتي تلعب دورًا رئيسيًا في النهوض بصناعة BPO وIOT والارتقاء بمستوى الكوادر العاملة فيها والتي تسعى جاهدة لاستعادة دور مصر الريادي في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات.

بينما شاركت هواوي كراعي ذهبي والتي تركز على تقديم أحدث الحلول التكنولوجية، من خلال التركيز على بناء القدارت وتدريب المواهب لتحقيق نقلة نوعية في مجال التحول الرقمي، أما شركة سيمنس فقد شاركت هي الأخرى كراعي ذهبي حيث تدعم منذ تأسيسها في 1995 استراتيجيتها كونها شريك تطوير التكنولوجيا وتدعم النمو في النظام البيئي التكنولوجي في العصر المتقدم مثل تصميم الإلكترونيات والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وإنترنت الأشياء، وشاركت كل من شركة Giza systems ، SI vision ، Brightskies ، وشركة VOIS كراعي فضي للحدث.