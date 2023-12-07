«اتصال» تقود بعثة تجارية لطرق أبواب السعودية خلال معرض 2024 LEAP

تعتزم جمعية الاتصال ، تنظيم بعثة تجارية لطرق الأبواب لأسواق الخليج خاصة السوق السعودية وذلك خلال فعاليات معرض ومؤتمر LEAP الذي يعقد في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 4-7 مارس المقبل .

وخاطبت “اتصال” الشركات المصرية العاملة في مجال التكنولوجيا والشركات الأعضاء بها للحرص على المشاركة في هذه البعثة لتنمية اعمالهم والبحث عن فرص تصديرية جديدة ، حيث تأتي هذه البعثة في إطار جهود تعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والرقمي في مصر والمملكة العربية السعودية.

وستشهد البعثة تواجد عدد من الشركات الرائدة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث سيتاح للشركات فرصة عرض أحدث ابتكاراتها وحلولها الرقمية المتطورة ، إتاحة فرص لقاءات تشبيك للشركات المصرية من خلال منظمة سعودية متخصصة مع شركات سعودية ، وكذلك الانضمام لبرنامج اتصال المتخصص لمساعدة الشركات علي جذب الاستثمارات و فرص التصدير.

وتعقيبا على هذه المشاركة ، أكد المهندس حسام مجاهد رئيس اتصال أن البعثة لها عدة أهداف طموحة تسعى اتصال إلى تحقيقها أبرزها : تعزيز التبادل التجاري والتعاون التقني بين مصر والمملكة العربية السعودية ، عرض قدرات الشركات المصرية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا الرقمية ، استكشاف فرص الاستثمار والشراكة في السوق السعودية المتنامية خاصة وأن معرض LEAP يُعد واحدًا من أبرز المعارض والمؤتمرات التقنية في المنطقة، حيث يجمع بين أبرز الشركات والمبتكرين في مجالات التكنولوجيا والابتكار. “

وتابع : نحن متحمسون للغاية للمشاركة في هذه الفعالية الاستثنائية. سيكون LEAP منصة رائعة لتبادل الأفكار وبناء شراكات جديدة، ونتطلع إلى تعزيز تواجد الشركات المصرية في سوق التكنولوجيا السعودي المزدهرة”.