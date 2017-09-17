اتصال تفتتح فرعا لحاضنة ابني في برج العرب التكنولوجية‎

المال – خاص:أعلنت جمعية اتصال لتكنولوجيا المعلومات عن افتتاح فرع جديد لحاضنة الأعمال "ابني" في المجمع الإبداعي للمنطقة التكنولوجية ببرج العرب بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا".أكد الدكتور محمد شديد، الرئيس التنفيذي للجمعية على نمو حجم أعمال حاضنة ابني وهو مادفعنا ال

المال – خاص:

أعلنت جمعية اتصال لتكنولوجيا المعلومات عن افتتاح فرع جديد لحاضنة الأعمال “ابني” في المجمع الإبداعي للمنطقة التكنولوجية ببرج العرب بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”.

أكد الدكتور محمد شديد، الرئيس التنفيذي للجمعية على نمو حجم أعمال حاضنة ابني وهو مادفعنا اليوم لاتخاذ قرار بالتواجد بالقرب من الشركات الصغيرة والناشئة التى تهتم بالإبداع والابتكار في محافظة الإسكندرية، مشيرا إلى فتح باب التقدم للشركات للتقديم يوم 20 سبتمبر الحالي، حتى تتمكن ابنى من إطلاق أول دورة للاحتضان فى يناير 2018″.

وأضاف شديد فى بيان اليوم، أن حاضنة الأعمال “ابني” قامت بدعوة جميع الشركات الناشئة التى تعمل فى مجال إنترنت الأشياء فى الإسكندرية للتقديم فى الحاضنة، حيث تعتبر “ابنى” الحاضنة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط والتى تقدم الدعم للأفكار المبتكرة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خاصة فى مجال الهاردوير من خلال منح الفرق المختارة المشاركة في ورش عمل تقنية وإدارية، والمساعدة في استراتيجيات التسويق وتعريفهم بالخبراء البارزين في هذا المجال، إضافة إلى دعم مادى يصل إلى 150 ألف جنيه.

يذكر أنه تخرج من حاضنة إبنى شركتان فى الدورة الأولى ومازال العمل مستمرا في الدورة الثانية بالتعاون مع مبادرة انطلاق التابعة لأكاديمية البحث العلمى، حيث تشارك فيها 11 شركة ناشئة تعمل فى مجال تطبيقات إنترنت الأشياء فى مجالات التعليم والصحة والاتصالات والبيوت الذكية والعديد من المجالات الأخرى.