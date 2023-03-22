اتصال تطلق مبادرة «تواصل الصناعة» بالتعاون مع «إيتيدا»

أطلقت منظمة “اتصال” مبادرة جديدة تحت عنوان “تواصل الصناعة” وبدأتها بأولى الفعاليات بتنظيم لقاء Collaboration and Engagement Day بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، والذي تستهدف من خلاله تحفيز التعاون والتشبيك بين الشركات المصرية العاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات المصري.



شارك في الملتقى نحو 225 شركة من الشركات المحلية العاملة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من مختلف المحافظات.



حضر فعاليات الملتقى أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مها عبد الناصر عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، ومسئولي عدد من الشركات المحلية والعالمية ورؤساء مجالس إدارات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



كما شارك في فعاليات الملتقى الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، والدكتور أحمد طنطاوي رئيس مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور هشام دنانة عضو مجلس إدارة اتصال كمتحدثين رئيسيين.



وتهدف المبادرة التي تطلقها منظمة “اتصال” لتجميع قوى صناعة تكنولوجيا المعلومات تحت سقف واحد بهدف تبادل الخبرات والرؤى لتعزيز التعاون بين الشركات بعضها البعض لمواجهة التحديات العالمية والمحلية، ودعم التكامل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة مع الشركات العالمية لتنفيذ خطط التحول الرقمي في مصر، وما يمكن أن تقدمه الشركات المحلية معا لدعم تضافر الجهود وتعزيز وضع ومكانة مصر على الخريطة العالمية لصناعة تكنولوجيا المعلومات بمجالاته المختلفة.



وفي كلمته بفعاليات اللقاء، أثنى المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لـ “إيتيدا” على الدور الذي تلعبه منظمة اتصال في تحفيز التعاون بين الشركات المحلية مشيرًا إلى ضرورة البناء على نتائج هذه المبادرة وخاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والتي تحتم على مجتمع المعلومات حسن استغلال كافة الموارد والإمكانات المتاحة وتفعيل استراتيجيات غير تقليدية للنمو ونشر ثقافة التعاون والاندماج لتحقيق المصلحة لجميع الأطراف من خلال الاتحاد وخلق كيانات كبيرة قادرة على المنافسة وتحمل الصدمات الاقتصادية.



كما استعرض الرئيس التنفيذي لـ”إيتيدا” الدور الذي تلعبه الهيئة في دفع عمليات النمو بقطاع تكنولوجيا المعلومات المصري؛ حيث ترتكز استراتيجية عمل الهيئة على 3 محاور رئيسية وهم تنمية القدرات البشرية والمؤسسية، وفتح وتنمية الأسواق وتحفيز الإبداع التكنولوجي، مشيرًا إلى أن الهيئة تقوم بتنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات النوعية في إطار هذه المحاور لتلبية احتياجات الصناعة، والمصممة خصيصا لعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.



ويقول المهندس حسام مجاهد رئيس مجلس إدارة اتصال إن هذا اللقاء الأول يأتي ضمن سلسلة لقاءات تعقدها “اتصال” لحث الشركات المحلية والعالمية على بذل مجهودات أكبر في التسويق لمنتجاتها المُصنعة محليا وإعادة النظر في خططها المستقبلية بما يتواكب مع المتغيرات العالمية، كما يهدف اللقاء أيضا إلى خلق فرص لبناء شبكة احترافية من الشركات المصرية وتصميم منتج مصري قوي لينافس عالميا والتأكيد على مفهوم تصدير الخدمات والمنتجات المحلية القائم على الإبداع والابتكار في التسويق ، كما تدعو المبادرة إلى ضرورة تحفيز الشركات التكنولوجية بالمحافظات المختلفة وتذليل كافة العقبات سواء التسويقية أو التمويلية.



وتضمن برنامج اللقاء حلقة نقاشية أدارها الإعلامي شريف عبد الباقي وتحدث فيها رؤساء منظمات المجتمع المدني المهندس حسام مجاهد رئيس اتصال، المهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي، خالد إبراهيم رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات عن الفرص المحلية والعالمية القائمة في السوق وما يمكن أن تقدمه منظمات المجتمع المدني من مساعدات للشركات سواء الصغيرة والمتوسطة وأيضا الكبيرة بما يخدم الدولة المصرية في تحقيق رؤية مصر 2030 والمزايا التنافسية للشركات المحلية وما يمكن أن تستفيد منه وتجني أرباحه.