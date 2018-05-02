اتصال تستهدف 500 مليون جنيه مبيعات لهواتف هونر

محمود جمالكشف أحمد أبو عوف مدير شركة اتصال الوكيل الحصرى لهواتف هونر فى مصر، عن استهدافها تحقيق مبيعات خلال العام الحالى بقيمه 500 مليون جنيه من أجهزة الشركة الصينية.وقال ابو عوف إنه رغم حداثة نشأة الشركة لكنها تمتلك خبرات طويله فى مجال مبيعات التجزئه.واضاف الدكتور على فهمى طلبه رئيس مجلس

محمود جمال

كشف أحمد أبو عوف مدير شركة اتصال الوكيل الحصرى لهواتف هونر فى مصر، عن استهدافها تحقيق مبيعات خلال العام الحالى بقيمه 500 مليون جنيه من أجهزة الشركة الصينية.

وقال ابو عوف إنه رغم حداثة نشأة الشركة لكنها تمتلك خبرات طويله فى مجال مبيعات التجزئه.

واضاف الدكتور على فهمى طلبه رئيس مجلس اداره مجموعه دلتا للتجاره أن حجم مبيعات السوق المصريه من الهواتف المحموله خلال العام الماضى بلغ ١٩ مليون جهاز تستحوذ منها سامسونج على ٣٤٪ تليها هواوى بـ ٢٣٪ .

واكد طلبه أن القاهرة الكبرى تمثل ٤٧٪ من مبيعات المحمول فى مصر تليها الاسكندريه بـ ١٠٪ فيما تتوزع النسبه الاخرى على باقى المحافظات.