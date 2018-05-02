اتصال تستهدف 500 مليون جنيه مبيعات لهواتف هونر‎

محمود جمالكشف أحمد أبو عوف، مدير شركة اتصال الوكيل الحصري لهواتف "هونر" في مصر، عن استهداف الأخيرة تحقيق مبيعات خلال العام الجاري بقيمة 500 مليون جنيه، من أجهزة الشركة الصينية.وقال أبو عوف إنه رغم حداثة نشأة الشركة لكنها تمتلك خبرات طويلة في مجال مبيعات التجزئة. وأضاف الدكتور علي فهمي طلب

محمود جمال

كشف أحمد أبو عوف، مدير شركة اتصال الوكيل الحصري لهواتف “هونر” في مصر، عن استهداف الأخيرة تحقيق مبيعات خلال العام الجاري بقيمة 500 مليون جنيه، من أجهزة الشركة الصينية.

وقال أبو عوف إنه رغم حداثة نشأة الشركة لكنها تمتلك خبرات طويلة في مجال مبيعات التجزئة.

وأضاف الدكتور علي فهمي طلبه، رئيس مجلس إدارة مجموعة دلتا للتجارة، أن حجم مبيعات السوق المصرية من الهواتف المحمولة خلال العام الماضي، بلغت 19 مليون جهاز، تستحوذ منها سامسونج على 34% تليها هواوي بـ23%.

وأكد أن القاهرة الكبري تمثل 47% من مبيعات المحمول في مصر، تليها الإسكندرية بـ10%، فيما تتوزع النسبة الأخرى على باقي المحافظات.