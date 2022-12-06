«اتصال» تستهدف 16.3 مليون جنيه إيرادات في 2023

اعتمدت الجمعية العمومية العادية لمنظمة اتصال الميزانية العامة والحساب الختامي لعام 2022 وإبراء ذمة مجلس الإدارة بحضور الأعضاء .

وبلغ إجمالي إيرادات النشاط الذي حققته اتصال خلال عام 2022 قرابة 19 مليون جنيه وسط توقعات أن تصل الميزانية بنهاية عام 2023 إلى 26 مليون جنيه حيث تأتي هذه الإيرادات من الجهات المانحة وأبرزها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” وشركاء آخرين.

وفى كلمته أكد المهندس حسام مجاهد، رئيس مجلس إدارة اتصال بالدور الذي لعبته الجمعية منذ تأسيسها والتي باتت تقدم خدماتها للشركات الأعضاء فيها ولقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، مشيرا أن المجلس الجديد الذي تم انتخابه قد تولى مهام مسئوليته في 20 مارس الماضي وقد قام بوضع استراتيجية ترتكز على 3 محاور رئيسية تتضمن التحول الرقمي ، دعم الإبداع والابتكار ، تطوير الصناعة.

ومن جانبه كشف المهندس محمد سعيد، أمين الصندوق بـالجمعية عن نجاح اتصال من تحقيق فائض في ميزانيتها التي انتهت في يونيو 2022 ، متوقعا أن تحقق اتصال طفرة كبيرة في الإيرادات المستهدفة لريادة الأعمال والإبداع ودعم الشركات الناشئة بمقدار 16.3 مليون جنيه وبزيادة قدرها 6.7 مليون جنيه عن عام 2022 وبنسبة نمو بلغت 70% ، حيث تأتي هذه الإيرادات من الجهات المانحة ومنها “ايتيدا”، أكاديمية البحث العلمي.

أضاف أن دعم انشطة ريادة الاعمال يعد محور رئيسي من محاور عمل الجمعية في ظل الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لدعم رواد الاعمال والشركات الناشئة .

وتابع أن اتصال تولي أهمية خاصة لمشروعات الابتكار وريادة الأعمال لذلك فهي تدير مجمع الإبداع ببرج العرب الذي يضم 8 شركاء أبرزهم جامعة العلمين الدولية والاكاديمية البحرية وعدد آخر من الشركات الصناعية والاستثمارية .