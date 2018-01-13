اتصال تستعرض حصاد أنشطة وفعاليات عام 2017‎

المال ـ خاص:رصدت منظمة اتصال نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ماتم من مشروعات وفعاليات خلال العام الماضي وسط توقعات بزيادة ومضاعفة انشطتها في عام 2018 .أكد الدكتور حازم الطحاوي، رئيس منظمة اتصال أن المنظمة نجحت في رفع كفاءة الشركات الأعضاء فيها وتنمية قدراتهم

المال ـ خاص:

رصدت منظمة اتصال نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ماتم من مشروعات وفعاليات خلال العام الماضي وسط توقعات بزيادة ومضاعفة انشطتها في عام 2018 .

أكد الدكتور حازم الطحاوي، رئيس منظمة اتصال أن المنظمة نجحت في رفع كفاءة الشركات الأعضاء فيها وتنمية قدراتهم من خلال عدد من البرامج التى نفذتها بدعم من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” أبرزها برنامج الاستشارات الإدارية و برنامج دعم القدرات البشرية والتدريب.

برنامج الاستشارات الإدارية والفنية

والذي تقدمة اتصال للشركات الأعضاء فيها وذلك لمساعدتهم في الوصول إلي الأهداف المرجوه في العمل عن طريق تقديم النصائح الإدارية المدعومة من الجمعية وذلك بواسطة عدد من الخبراء في كل المجالات ، حيث تم إبرام تسعة عقود للنصف الثاني من سنة 2017 في كلا المجالين الاداري والتقني ، حيث قدم هذه الخدمات عدد ثماني شركات أعضاء في جمعية إتصال إلى تسع شركات أعضاء ايضا ، ويهدف البرنامج إلي مساعدة الأعضاء للتخطيط و تحقيق الاهداف بإحترافية في الوقت المحدد وبالإمكانيات المادية المحددة .

دعم القدرات البشرية والتدريب

قامت منظمة اتصال من خلال برنامجها لدعم القدرات البشرية والتدريب بدعم 21 دورة تدريبية في مختلف المجالات الإدارية لتطوير مهارات العاملين بالشركات الأعضاء ، و التي قام بحضورها 253 موظف من 50شركة مختلفة من أعضاء المنظمة.

مؤتمر التكنولوجيا والصحة

قامت منظمة اتصال بتنظيم مؤتمر للتكنولوجيا والصحة ، بالتعاون مع المؤسسة المصرية للعلاج عن بعد، وتحت رعاية وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والرئيس التنفيذي لمركز معلومات مجلس الوزراء ، وقد وصل عدد الحضور إلى أكثر من 300 وشارك فيها أكثر من 30 محاضر في مجالات مختلفه لخلق أرضية مشتركة لمقدمي الرعاية الصحية، ومقدمي صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقادة الأعمال.

ملتقى Meet the Government:

في إطار دور جمعية اتصال الذي تلعبه تجاه صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإيجاد حلول سريعة للقضايا والتحديات التى تواجه المجتمع المصري ، استضافت منظمة اتصال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفتح حوار مشترك حول رؤية وزارة الاتصالات واستراتيجيتها في تنمية القطاع والشركات العاملة فيه خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ورشة عمل عن حماية الملكية الفكرية:

قامت منظمة اتصال نواة بتنظيم ورشة عمل لمدة يوم واحد عن المليكة الفكرية وحماية الاصول المعنوية للشركات و استضافت خلالها خبراء بارزين للحديث عن تأثير حماية حقوق الملكية الفكرية على البرمجيات المصرية.



مؤتمر دور المرآة في مجال الاتصالات و انطلاق مبادرة Gender Diversity :

تأكيداً على الدور التنموي الذي تلعبه المرأة المصرية بصفة عامة والمرأة العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على وجه الخصوص ، عقدت جمعية اتصال مؤتمرها السنوي الأول عن دور المراة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك في شهر يوليو الماضي .

المؤتمر السنوي الثالث عشر:

كما عقدت اتصال مؤتمرها السنوي الثالث عشر ، بحضور المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات، وقد قامت “اتصال” خلال المؤتمر بإقرار الميزانية واستعراض نتائج أعمال العام الماضي والمشاريع التي ستنفذها لخدمة أعضائها.