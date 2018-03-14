اتصال تستضيف وزير التعليم ضمن مبادرة Meet The Government

بحضور ورعاية ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتمحمد فتحىتستضيف "اتصال"، نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاثنين المقبل 19 مارس، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ للحديث عن متطلبات التعليم، خلال الفترة الحالية

بحضور ورعاية ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات





محمد فتحى

تستضيف “اتصال”، نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاثنين المقبل 19 مارس، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ للحديث عن متطلبات التعليم، خلال الفترة الحالية، لتحقيق رؤية مصر 2030. ويأتي اللقاء بحضور ورعاية ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يأتى هذا اللقاء استكمالًا لأنشطتها في مبادرة Meet The Government والتى أطلقتها “اتصال” العام الماضي.

قال الدكتور محمد شديد، الرئيس التنفيذي لـ”اتصال”: “إن هذا النشاط يأتي في إطار دور اتصال الذي تلعبه تجاه صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإيجاد حلول سريعة للقضايا والتحديات التى تواجه المجتمع المصري، ويأتي ذلك للتعرف على السياسات والخطط المستقبلية للحكومة، خاصة وزارة التربية والتعليم”.

وأضاف: “أن مجال التعليم يعد أحد أبرز المجالات الخصبة للمشروعات والأفكار الجديدة التى تسعى إليها شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خاصة أن هناك 20 مليون طالب في التعليم قبل الجامعي”، مشيرًا إلى أن هناك رؤية واضحة لدى وزارة التربية والتعليم لإحلال التابلت التعليمي محل الكتاب المدرسي، وما يمكن أن تقدمه التكنولوجيا من أدوات وحلول عملية لتطوير منظومة التعليم بمصر في ظل التحديات التى تعاني منها البلاد والتي تؤثر على جودة التعليم ومخرجاته”.

واستطرد شديد: “إن التكنولوجيا يمكن أن تسهم في تحسين التعليم وسد الفجوة بين احتياجات سوق العمل وما يتم تدريسه داخل المدارس والجامعات المصرية، واختيار طرق التعلم المناسبة مع التركيز على أهمية أن يراعى النظام التعليمي قياس المهارات بهدف العمل على تنمية أجيال مصرية تمتلك مهارات القرن الواحد والعشرين، والقدرة على التعلم مدى الحياة والقدرة على التفكير والإبداع والابتكار وتطوير مهارات استخدام وتطويع التكنولوجيا”.