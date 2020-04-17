«اتصال» تدعو شركاتها لتوريد حلول تكنولوجية في القطاع الصحي

دعت جمعية اتصال “نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” أعضاءها للمشاركة في المبادرة التي طرحتها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD؛ والخاصة بفتح باب التقدم بحلول تكنولوجية يمكنها أن تسهم فى تقديم الرعاية الصحية وخاصة لمواجهة انتشار وباء كورونا (كوفيد- 19).

تأتى هذه المبادرة استجابة لنداء سكرتير عام الأمم المتحدة لتقديم يد العون للدول المتضررة من انتشار الوباء، وتهتم هذه المبادرة بتنويع مصادر هذه الحلول من شركات عديدة ودول متنوعة.

وأعرب الدكتور محمد شديد، المدير التنفيذي لمنظمة اتصال، عن سعادته بمثل هذه المبادرات، والتي تسمح بمشاركة الشركات المصرية الرائدة في القطاع الصحي بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرًا إلى أن “اتصال” بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الأخرى في مصر تسعى لتخفيف العبء عن كاهل أعضائها من خلال عدد من الإجراءات والتيسيرات التي تتم بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.