اتصال تبحث إنشاء مكتب تمثيل فى إنجلترا

محمود جمالتبحث جمعية «اتصال» لتكنولوجيا المعلومات، فتح أسواق تصديرية جديدة أمام منتجات الشركات الأعضاء فى أمريكا وأوروبا، وبالأخص إنجلترا ضمن برنامجها «E-EXPORT».وقال الدكتور حازم الطحاوى، رئيس مجلس إدارة «اتصال» إنها قطعت شوطا كبيرا فى دراسة احتياجات السوق ال

محمود جمال

تبحث جمعية «اتصال» لتكنولوجيا المعلومات، فتح أسواق تصديرية جديدة أمام منتجات الشركات الأعضاء فى أمريكا وأوروبا، وبالأخص إنجلترا ضمن برنامجها «E-EXPORT».

وقال الدكتور حازم الطحاوى، رئيس مجلس إدارة «اتصال» إنها قطعت شوطا كبيرا فى دراسة احتياجات السوق الإنجليزية من حلول تكنولوجية، إذ عقدت لقاءات مع ممثلى شركات هناك، لتصل بذلك عدد مكاتبها عالميا إلى 3 مكاتب فى الصين ودبى ولندن.

يشار إلى أن «اتصال» أطلقت المرحلة الأولى من برنامج «E-EXPORT» فى يوليو 2016، بهدف الترويج لمنتجات وحلول 26 شركة محلية، منها 19 شركة تعمل فى مجال حلول برامج السوفت وير، و7 شركات أخرى بقطاع تصميم وتصنيع الدوائر الإلكترونية فى الإمارات كمرحلة أولى، وتتولى الجمعية تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة «REVALTON» الإماراتية للاستشارات، مقابل نسب عمولة متفق عليها مسبقا، بموجب عقد ثلاثى بين الأطراف المعنية.

وأوضح «الطحاوى» لـ «المال» أن «اتصال» ساعدت 9 شركات برمجيات خلال العام الماضى، على اقتحام أسواق الخليج كمنطقة جاذبة للاستثمارات، بغرض تقليل التداعيات السلبية من تعويم الجنيه، وتطبيق قانون القيمة المضافة على حلولها، وتستهدف جذب تعاقدات أجنبية للشركات بـ 1.7 مليون دولار فى 2017 مقابل 200 ألف دولار خلال العام الماضى.

وكشف أن «اتصال» تفاوض حاليا مسئولى «الاتصالات» بشأن إعادة النظر فى طرح مشروعات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص «ppp» من أجل تنمية الطلب المحلى، وإنعاش السوق المحلية.

يذكر أن «الاتصالات» أوقفت عمل مشروعات الـ «ppp» «خلال العام الماضى التى كانت قد طرحتها فى قمة مارس الاقتصادية 2015 ومنها تطوير 160 مكتب سجل تجارى، و 400 مكتب توثيق عقارى إلكترونيا كمرحلة أولى، باستثمارات تتجاوز مليارى جنيه، مرجعة ذلك إلى طول مدة تنفيذها وعدم تحقيقها نتائج ملموسة.

وقد حدث ذلك رغم تأهل 5 تحالفات فعليا لتنفيذ مشروع السجل التجارى، من بينها اثنان خاضا المنافسة منفردين هما «هواوى» الصينية، والتى خرجت نتيجة بعض الاشتراطات الفنية، وشركة «GET» الإماراتية إحدى المتأهلين، بجانب 3 تحالفات، وهى – دلة السعودية – إيبلا الكويتية – آى فاينانس المصرية، وتحالف «يونايتد تكنولوجى، ويضم 9 شركات منها «اتصالات مصر»، وأخيرًا تحالف شركة»الكان«المصرية مع «IL&fS» الهندية.

وقدر عدد الشركات الأعضاء حاليا بنحو 504 شركات وتسعى إلى زيادتهم إلى 584 شركة بنهاية العام الحالى، مبينا أن الجمعية استطاعت ضم عدد كبير من الشركات خلال المرحلة الماضية، والبعض الآخر لم يجدد عضويته بسبب ظروف اقتصادية أو لأسباب أخرى.

وأشار إلى أن «اتصال» تخطط لزيادة عائداتها خلال العام الجارى إلى 12 مليون جنيه، مقارنة بـ 8.2 مليون جنيه فى 2016، و5.1 ملايين جنيه فى 2015، لافتا إلى إطلاق الجمعية عددا من المبادرات الناجحة العام المنصرم منها مبادرة لقاء مع الحكومة «MEET the government»، ومبادرة «ابنى» لدعم المطورين ورواد الأعمال.

وبموجب ميزانية الجمعية التى حصلت «المال» على نسخة منها، فإن إيرادات العام الماضى، توزعت منها 6.113 مليون جنيه دعم من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، و459.450 ألف جنيه اشتراكات عضوية، و 53.900 ألف جنيه رسوم عضوية جديدة.

بالإضافة إلى 398.306 ألف جنيه إيرادات تدريب، و 1.142.855 مليون جنيه إيرادات متنوعة، و553.550 ألف جنيه ندوات ولقاءات وحقوق رعاية، و 313.573 ألف جنيه من مشروع الخدمات المهنية «E-CONSULT»، و 100.332 ألف جنيه من مشروع «E-EXPORT»، و175.400 ألف جنيه فى صورة تبرعات.

يشار إلى أن المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات أعلن خلال مشاركته الأسبوع الماضى فى المؤتمر السنوى الثالث عشر لجمعية «اتصال» عن نية الوزارة زيادة الدعم المادى المقدم إلى منظمات المجتمع المدنى العاملة بالقطاع بشرط الاتفاق على أوجه إنفاقها فى استحداث برامج ومبادرات جديدة تساعد على تنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة.