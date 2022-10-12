«اتصالات من &e» تعتزم ضخ استثمارات في مصادر الطاقة المتجددة لتشغيل شبكتها

دبي – محمود جمال

كشف حازم متولي، رئيس شركة اتصالات من &e – اتصالات مصر سابقا ، عن اعتزام الشركة ضخ استثمارات جديدة خلال المرحلة المقبلة في مصادر الطاقة المتجددة لتشغيل الشبكة، تمشيا مع سياسة المجموعة الأم بما يعادل جزءا من استهلاكها للطاقة التقليدية، خاصة أن جدواها الفنية في تحسن مستمر.

وقال متولي إن سياسة الشركة الاستثمارية بعد تغيير علامتها التجارية تعتمد علي مبدأ الاستحواذات أو الاندماجات بشرط أن تضيف لها قيمة مضافة أو إنشاء كيانات.

وأوضح متولي أن مجال الاتصالات يعد قطاع دفاعي يعتمد علي استثمارات طويلة الأمد حتي في الظروف الصعبة لافتا إلي أن الشركة مستمرة في ضخ استثمارات جديدة في تطوير الشبكة رغم تذبذب سعر صرف العملة الأجنبية مقابل الجنيه وزيادة تكاليف تشغيل الخدمة.

وتابع قائلا : تتميز السوق المصرية بأساسيات قوية، لافتا إلي أن مشروعات الشركة في العاصمة الإدارية الجديدة تسير بخطى متسارعة علي قدم وساق.

في صعيد آخر، اعتبر أن اتصالات من &e من أكبر وأنجح الاستثمارات الإماراتية في مصر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي السنوي الذي عقدته الشركة اليوم الأربعاء علي هامش فعاليات الدورة 42 من معرض ومؤتمر جيتكس دبي للاتصالات الذي ينعقد خلال الفترة من 10 الي 14 أكتوبر الجاري.

وأوضح متولي ان المجموعة الأم لديها رؤية بعد تغيير العلامة التجارية يتمثل في تطور دورنا مشغل اتصالات في ظل وجود فرص نمو في مجالات مختلفة وتقديم خدمات أكثر للعملاء لتتحول من مشغل اتصالات الي تكنولوجيا علي صعيد عملاء الأفراد والشركات في كافة أسواق المنطقة ومنها المنطقة.

وأكد أن شركته تولي اهتماما كبيرا برفع كفاءة العناصر البشرية واستقطاب كوادر قوية متخصصة ، مبينا أن الفترة القادمة ستشهد تركيز علي ادارات التكنولوجيا والتسويق وستكون هناك خطوات مؤسسية في هذا الصدد.

وتابع: ننظر حاليا علي اكثر من فرص استثمارية جاري دراستها، لافتا إلي أن الاستثمارات الأساسية في الشبكة ودعم التطور التكنولوجي في مصر والمنطقة استثمارات أساسية للشبكة بدأنا النمو في المحفظة كجزء من الأصول الرقمية ومنها خدمة ماي اتصالات وخدمة تويست للترفيه.