«اتصالات من &e» تدرس الدخول في تقديم خدمات التمويل متناهي الصغر للعملاء

قال حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات من &e – اتصالات مصر سابقا ، إن شركته تدرس الدخول في خدمات تسليف العملاء سواء من خلال التعاون مع شركاء قائمين أو الاستحواذ علي حصص في كيانات أخري.

وأوضح متولي أن خدمات التسليف لها صور متعددة منها خدمات التمويل متناهي الصغر خاصة وأن السوق المصرية مازالت لم تتم تغطيتها في هذا النشاط ، منوها بأن الشركة مازالت تراهن بقوة علي خدمات المحافظ المالية.

علي صعيد آخر، أكد اتشركات المحمول بشكل عام لا تحقق أكثر من 10% أرباحا سنويا من كل عملياتها الاستثمارية والتشغيلية مما يشير إلى حجم الإنفاق الاستثماري التي تتحمله الشركات وتبنيها سياسات استثمارية علي المدي الأمد.

ورأى أن تطبيق “ماي اتصالات” ساهم بشكل كبير في نشر الوعي بالعلامة التجارية الجديدة للشركة ، لافتا إلي أن الموقف المالي أفضل كثيرا من حيث حجم المديونية والحصة السوقية ولكن المستثمر يبحث عن حجم النمو وندرس حلول مع كل المنظمين لاستكمال استثماراتنا في الشبكة .

دبي- محمود جمال