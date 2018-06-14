اتصالات مع «المركزى» لتعديل مبادرة إحلال وتجديد الفنادق

المال- خاص تعتزم وزارة السياحة التواصل مع البنك المركزى المصرى لتعديل مبادرة تجديد وإحلال الفنادق والفنادق العائمة وأسطول السيارات، خاصة فيما يتعلق بشرط انتظام العميل فى سداد الأقساط حتى ديسمبر 2016. وقالت نورا على، رئيس لجنة تيسير الأعمال باتحاد الغرف السياحية، فى تصريحات لعدد محدود من الصحفيين،

المال- خاص

تعتزم وزارة السياحة التواصل مع البنك المركزى المصرى لتعديل مبادرة تجديد وإحلال الفنادق والفنادق العائمة وأسطول السيارات، خاصة فيما يتعلق بشرط انتظام العميل فى سداد الأقساط حتى ديسمبر 2016.

وقالت نورا على، رئيس لجنة تيسير الأعمال باتحاد الغرف السياحية، فى تصريحات لعدد محدود من الصحفيين، إن الوزيرة رانيا المشاط من المقرر أن تعقد لقاء للاتفاق على تعديل شروط المبادرة فى اجتماع مع طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، خاصة أن الشروط الحالية للمبادرة لن يستفيد منها القطاع بشكل كامل، خاصة فيما يتعلق بالالتزام بسداد الأقساط المتأخرة.

وأعلن البنك المركزى يناير 2017 عن رصد البنك المركزى 5 مليارات جنيه لمبادرة إحلال وتجديد الفنادق، بسعر عائد %10 وبحد أقصى 10 أعوام، وفقًا للدراسة الائتمانية المقدمة من صاحب المنشأة المطلوب تجديدها.

كما أعلن البنك المركزى المصرى، الضوابط الأساسية لمبادرة تمويل إحلال وتجديد الفنادق وأساطيل النقل السياحى والفنادق العائمة، وتشمل الضوابط ضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية بنسبة %75 من إجمالى تكلفة عملية الإحلال والتجديد، مع الالتزام الكامل بالمعايير والمواصفات الجديدة الصادرة عن وزارة السياحة.

ويقوم البنك من خلال المبادرة بتمويل %75 من إجمالى تكلفة الإحلال والتجديد، على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية.

وفى سياق متصل، كشفت «نورا» عن الانتهاء من مناقشات وحوارات الوزارة والاتحاد ومنظمى الرحلات العالميين من ضوابط برامج تحفيز الطيران العارض، لافتة إلى أن البرنامج الجديد لابد أن يربط بين قيمة التحفيز المادى وحجم الوفود التى تستقبلها، بحيث يكون الدعم مشروطًا بالإنتاج «لا يمكن المساواة بين اللى بيجيب عشرة واللى بيجيب ألف سائح».

وذكرت أن اتحاد الغرف السياحية نجح الفترة الماضية فى التواصل مع مجلس النواب لتعديل اشتراطات الرسوم المقرر فرضها على الشواطئ بعد نقل إدارتها لوزارة الرى، فى حين أن هيئة التنمية السياحية تقوم بتحصيل رسوم، وبالتالى تم الاتفاق على عدم ازداوجية الرسوم التى سيتم تطبيقها.

وفى سياق متصل، أكدت أن الاتحاد وضع استراتيجية مع وزارة السياحية تستهدف تدريب 30 ألف عامل فى القطاع السياحى خلال العام المقبل، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من تدريب ما يقرب من 1500 عامل خلال الشهرين الماضيين بعد توقف عمليات التدريب لأكثر من 18 شهرًا.

وذكرت «نورا» أنه من المقرر فتح مراكز جديدة للتدريب خلال الفترة المقبلة فى الغردقة وسوهاج بجانب الجامعة العمالية فى مدينة نصر، بخلاف التوقيع على بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم لرفع كفاءة التدريب الفنى.

وفى النهاية، أشارت رئيس لجنة تيسير الأعمال الأعمال بالاتحاد العام للغرف السياحية، إلى أن الحركة السياحية الوافدة لمصر فى زيادة مستمرة، مضيفة أن مسؤول شركة الخطوط السعودية أبلغها بأن الحركة الوافدة ارتفعت بنسبة %41 من المملكة للقاهرة، كما أن حركة السياحة فى فنادق القاهرة مبشرة للغاية.