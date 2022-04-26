اتصالات مصر:6.5 مليار جنيه إيرادات خلال الربع الأول

سجلت شركة اتصالات مصر إيرادات خلال الربع الأول من العام الجاري المنتهي فى مارس الماضي بقيمة 6.5 مليار جنيه ( 1.297 مليار درهم إماراتي) وذلك مقارنة ب 1.13 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب نتائج أعمال المجموعة الإماراتية ، جاءت إيرادات نشاط الهاتف المحمول الأعلى ضمن إيرادات الشركة في السوق المحلية مسجلة 5.2 مليار جنيه، فيما بلغ إيراد نشاط الإنترنت الثابت حوالي 443 مليون جنيه.

ويمتلك جهاز الإمارات للاستثمار المملوك للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات %66 من أسهم اتصالات مصر، بينما تمتلك شركة البريد للاستثمار (هيئة البريد المصرية) نسبة %20 فيما تتوزع النسبة المتبقية على شركات، DIFC LLC الإماراتية بنسبة %5 وشركة داس القابضة الإماراتية %5 والاستثمارات التقنية – السعودية %1.5 والنابودة للاستثمار الإماراتية بنسبة %1.5 وموارد للتمويل الإماراتية بنسبة %1.