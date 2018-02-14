اتصالات مصر: 48 مليار جنيه استثمارات الشركة فى 10 سنوات‎

المال – خاص :كشفت شركة اتصالات مصر اليوم عن وصول حجم استثماراتها بالسوق المحلية منذ بدء نشاطها فى عام 2007 وحتى الآن إلى حوالي 48 مليار جنيه، منها 10 مليارات جنيه تم إنفاقها على تراخيص الجيل الرابع وتطوير الشبكات لتقديم تكنولوجيا الجيل الرابع للعملاء.وكانت " المال " قد نشرت اليوم خبرًا

المال – خاص :



كشفت شركة اتصالات مصر اليوم عن وصول حجم استثماراتها بالسوق المحلية منذ بدء نشاطها فى عام 2007 وحتى الآن إلى حوالي 48 مليار جنيه، منها 10 مليارات جنيه تم إنفاقها على تراخيص الجيل الرابع وتطوير الشبكات لتقديم تكنولوجيا الجيل الرابع للعملاء.

وكانت ” المال ” قد نشرت اليوم خبرًا عن بدء الشركة إجراءات فتح باب الاكتتاب لقدامى المساهمين، لزيادة رأسمالها بنحو 4.5 مليار جنيه، ليصبح بذلك إجمالى رأسمال المدفوع 19.432 مليار جنيه.

وتعتزم الشركة بحسب إيهاب رشدى، الرئيس التنفيذى للقطاع المالى بالشركة، توظيف الزيادة الجديدة فى تمويل التوسع فى خدمات تطوير الشبكات والخدمة المقدمة على تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات 4G.

ويتوزع هيكل المساهمين لشركة «اتصالات مصر» بين 66 % لمجموعة اتصالات الإماراتية وشركة البريد للاستثمار بنسبة 20% وشركة DIFC LLC الإماراتية بنسبة 5% وشركة داس القابضة الإماراتية بـ 5%، والاستثمارات التقنية – السعودية بـ 1.5%، والنابودة للاستثمار الإماراتية بنسبة 1.5%، وشركة موارد للتمويل الاماراتية بنسبة 1%.