اتصالات مصر راعيا للنادي الأهلي لمدة 4 سنوات

أعلنت شركة اتصالات مصر، حصولها على حقوق رعاية النادي الأهلي لمدة 4 سنوات قادمة.

وذكرت شركة اتصالات مصر، عبر بيان رسمي:”في إطار الاستراتيجية الجديدة؛ والحرص على التوسّع في تقديم خدمات مبتكرة للعملاء وتلبية متطلباتهم المتجددة، أعلنت شركة اتصالات مصر المتخصصة في مجال الاستثمار التكنولوجي، رعايتها للنادي الأهلي المصري لمدة 4 سنوات”.

وأشارت الشركة ـ عبر البيان ذاته ـ إلى أن التعاقد مع النادي الأهلي -أحد أكبر القلاع الرياضية في المنطقة العربية وأفريقيا- يأتي في إطار سياسة تستهدف توسيع قاعدة انتشار العلامة التجارية الجديدة للشركة التي تم تغييرها منذ عدة أشهر في إطار سياسة المجموعة الأم لتصبح اتصالات مقدم متكامل لكافة الخدمات التي يبحث عنها العملاء وفي القلب منها فئة الشباب.

وتابعت الشركة:”اتصالات مصر بعد نجاحاتها الكبيرة في السوق المصري، ستعمل على تعظيم الاستفادة من رعايتها للنادي الأهلي تحت شعار (بنحب الأهلي) من خلال تحقيق مفهوم جديد للشراكة بين كيانين عملاقين كل في مجاله، ونسعى لتقديم خدمات وعروض مختلفة تتناسب مع تطلعات مشجعي نادي القرن،بجانب مساعدة كافة الفرق الرياضية للنادي الأهلي (فردية – جماعية) لمواصلة طريقهم المفضل فى حصد البطولات المحلية والإقليمية والدولية”.