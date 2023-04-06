«اتصالات مصر» توقع بروتوكول تعاون مع «سهولة» لإتاحة خدمات تقسيط المشتريات

وقعت شركة اتصالات مصر من &e، بروتوكول تعاون مع شركة “سهولة”، العاملة في تقديم الحلول المالية، بهدف إتاحة خدمات تقسيط المشتريات المختلفة للعملاء من خلال فروع اتصالات من&e مصر، المنتشرة على مستوى الجمهورية.

سيتمكن عملاء “اتصالات مصر من &e”، و”سهولة” من خلال هذا التعاون، من الاستفادة من برنامج تقسيط حتى 60 شهر، بالإضافة لعرض آخر لفترة محدودة يتضمن تقسيط حتى 24 شهر بدون فوائد.

قال أحمد يحيي الرئيس التنفيذي لقطاع الافراد لشركة اتصالات مصر من &e، إن التعاون مع شركة سهولة للتمويل الاستهلاكي يأتي في إطار خطة اتصالات مصر لتنويع مصادر التمويل لعملائها ومنحهم حلول مختلفة لتمويل مشترياتهم عبر أنظمة سداد مختلفة تقدمها شركة سهولة تتراوح من 6 شهور وتمتد حتى 60 شهر.

وأشار يحيى إلى أن التعاون مع سهولة التي تعد من أبرز الشركات العاملة بقطاع التمويل الاستهلاكي، يأتي في ظل رؤية اتصالات مصر من &e لدعم خدماتها المالية لتلبية احتيجات العملاء المختلفةـ، وهو ما يأتي ضمن توجهات مجموعة& e الجديد وتحولها إلى مجموعة رائدة عالمياً في مجال الاستثمار التكنولوجي لتعمل على تمكين المجتمعات.

وقال أحمد الشنواني الرئيس التنفيذي لشركة سهولة: “نفخر بتعاوننا مع شركة اتصالات مصر من &e مصر، أحد أكبر الشركات الرائدة في قطاع التكنولوجيا، وذلك بهدف تقديم خدماتنا الرائدة في مجالات التمويل الاستهلاكي، وتقديم حلول مبتكرة ومتميزة للسوق المصري، من خلال فروعها المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، بما يلبي احتياجات العملاء ويضمن لهم السرعة في سداد أقساط مشترياتهم المختلفة.

وأشار إلى أن “سهولة” حريصة على تقديم حلول مالية تعتمد على التكنولوجيا، من خلال خبراتها المالية والتجارية، والتي تستهدف تجربة تسويق مميزة لكافة العملاء وتشجيعهم على استخدام التكنولوجيا في تعاملاتهم المختلفة، بما يتماشى مع اتجاه الدولة نحو تعزيز الشمول المالي.