اتصالات مصر توقع اتفاقية تعاون مع ESS الإماراتية لتقديم حلول متكاملة للمؤسسات

وقعت شركة اتصالات مصر، اتفاقية تعاون مع شركة إمارتس للحلول الذكية “ESS” العاملة في تقديم الحلول التكنولوجية واللوجستية المبتكرة، وذلك بهدف تحقيق التكامل بين الشركتين لتقديم حلول ذكية للمؤسسات، وهو ما ينعكس إيجابًا على تعزيز تواجد الشركتين في السوق المصري.

تأتي اتفاقية التعاون في إطار استراتيجية اتصالات مصر في قطاع تكنولوجيا المعلومات؛ وحرصها على التوسّع في تقديم الخدمات الرائدة والمبتكرة للعملاء وتلبية متطلباتهم المتجددة وتحقيق تطلعاتهم في الحصول على خدمات تكنولوجية ذات قيمة مضافة، وذلك في إطار السياسة الجديدة التي تنتهجها مجموعة اتصالات e& المرحلة المقبلة للتحول لشركة تكنولوجيا متكاملة.

قام بتوقيع الاتفاقية خالد حجازى الرئيس التنفيذي لقطاعات الاعمال ممثلاً عن شركة اتصالات مصر، والدكتور محمد عبد الله النقبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إمارتس للحلول الذكية ” ESS”، وذلك في احتفالية كبرى، شهدت حضور كل من ممثلي سفارة الامارات وممثلين من الحكومة المصرية وكبار العملاء للشركتين.

قال خالد حجازى الرئيس التنفيذي لقطاعات الاعمال اتصالات مصر: “سعداء بهذه الخطوة التي ستتيح إمكانية الاستفادة من الحلول الذكية والتكنولوجية المبتكرة الخاصة بالمؤسسات داخل المشروعات الضخمة، مما سيساهم في دعم وتنمية المشروعات القومية، وهو ما يأتي في إطار حرصنا على المساهمة بقوة في دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي في كافة القطاعات التنموية بما يتوافق مع رؤية واستراتيجية مصر2030”.

أعرب الدكتور محمد النقبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إمارتس للحلول الذكية ” ESS” عن سعادته بالتعاون مع شركة اتصالات مصر قائلاً ” إن هذا التعاون لهو أفضل نموذج لتعاون الشركات الإماراتية في الخارج وعلى أرض شقيقتنا مصر – ونحن نستهدف من خلال الاتفاقية إقامة علاقة بناءة تحقق التكامل بين الخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركتين وبما يصب في صالح العملاء، وهو الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على المجتمع المصري، وينبع اختيارنا لشركة كبيرة بحجم اتصالات مصر من ثقتنا بإمكانياتها الهائلة في تقديم الخدمات التكنولوجية في مختلف المجالات”.

الجدير بالذكر أن شركة إمارتس للحلول الذكية”ESS” في مصر، هي بمثابة ممثل إقليمي لشركة اعتماد القابضة في الإمارات العربية المتحدة، والتي تعمل منذ 1995 في مجالات متعددة تشمل البنية التحتية للمشروعات الإنشائية والمدن الذكية والبنية التحتية المعلوماتية ومشروعات محطات تحلية المياه والصرف الصحي ومحطات توليد الطاقة المتجددة والغير متجددة، بالإضافة إلى مجالات تكنولوجيا المعلومات والأنظمة الأمنية وأنظمة التأمين والمراقبة والتحكم باستخدام أحدث التقنيات العالمية والبرامج والحلول الذكية وبرامج الذكاء الاصطناعي.

وتتميز بأنها شركة سريعة الوتيرة، تتألف من كوادر ذوي مهارات عالية قادرة على تقديم مختلف الحلول في عدد من قطاعات الأعمال، وفقاً لمتطلبات المستخدمين.

وتجدر الإشارة إلى أن اتصالات مصر أطلقت مؤخراً “اتصالات من e&” كعلامة تجارية جديدة لتتماشي مع الهوية الجديدة للمجموعة e& في إطار تحول المجموعة إلى مجموعة رائدة عالمياً في مجال الاستثمار التكنولوجي لتعمل على تمكين المجتمعات، حيث تواصل e& تعزيز ريادتها وتنوع خدمتها في الأسواق المختلفة من خلال تفعيل فرص الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية.

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