«اتصالات مصر» توقع اتفاقية تعاون مع «فيكسد» لتقديم خدمات التوقيع الإلكتروني عبر فروعها

وقعت شركة اتصالات مصر – اتفاقية تعاون مع شركة Fixed Misr – فيكسد مصر الحاصلة على ترخيص تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات-إيتيدا، وذلك عبر منصة “توقيعي” التفاعلية المبتكرة التي أطلقتها شركتا اتصالات وفيكسد في منافذ البيع لتقديم خدمات التوقيع الإلكتروني للمؤسسات والأفراد.

وبموجب الاتفاقية تكون شركة اتصالات مصر أول شركة اتصالات في السوق المصرية تقدم خدمات التوقيع الإلكتروني، ولديها الأسبقية في تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني عبر منصة توقيعي من خلال فروعها المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية بما يساهم في توسيع قاعدة استخدام التوقيع الإلكتروني ورفع كفاءة العمل الإداري وإتاحة أدوات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها بما يدعم التحول الرقمي إلى عالم لا ورقي ويتماشى مع إيقاع العصر ويضيف إلى مزايا مصر التنافسية وجاهزيتها الرقمية.

وحصلت “فكسيد مصر” على رخصة مزاولة نشاط تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني من “هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات”- إيتيدا، وتتضمن الرخصة إصدار شهادات التصديق الإلكتروني والختم الإلكتروني والبصمة الزمنية للجهات والأفراد داخل مصر طبقا للقانون رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية والبنود المذكورة بترخيص مزاولة النشاط وما تقره الهيئة في هذا الشأن.

وبدأت شركة فيكسد مصر تقديم حلول التوقيع الإلكتروني بالشراكة مع شركة اتصالات مصر، بما يسمح للأفراد والمؤسسات بإجراء المعاملات البنكية والتعامل مع الجهات الحكومية أو المعاملات داخل خدمات والتوقيع على جميع المستندات بطريقة آمنة وموفرة وموثقة من شركة فيكسد مصر.

وكانت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات – إيتيدا قامت بإجراء العديد من الاختبارات حول آليات تقديم الخدمة بالتعاون بين شركتي فيكسد مصر واتصالات مصر، والتي أسفرت عن نجاح كافة الاختبارات ما يبشر بتقديم خدمات على مستوى عالي من الكفاءة للشركات والأفراد.

من جانبه أعرب المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، عن سعادته بالتعاون مع شركة فيكسد مصر لتقديم خدمات التوقيع الإلكتروني عبر فروع الشركة، مؤكدا أنها خطوة جديدة لترسيخ مكانة اتصالات مصر لدعم قطاعات الأعمال وتقديم تطبيقات مبتكرة وخدمات جديدة تساعدهم في إنجاز أعمالهم رقميًا، بما يتماشى مع رؤية مصر2030.

وأضاف متولي أن اتصالات مصر، لديها خطط طموحة لتعزيز ونشر خدمات التوقيع الإلكتروني من خلال إتمام عمليات التعاقدات والبيع وإصدار شهادات التصديق والختم الالكتروني والبصمة الزمنية من خلال شركة -فيكسد مصر- عبر فروع شركة اتصالات المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، بما يمنح العملاء مزيدا من المرونة في إنجاز معاملاتهم التجارية والإسراع في منظومة التحول الرقمي.