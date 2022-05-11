«اتصالات مصر» توقع اتفاقية تعاون مع «السويدي للصناعات» لتنفيذ البنية التكنولوجية بمجمع U Venues

وقّعت شركة اتصالات مصر بروتوكول تعاون مع شركة السويدي للصناعات، لتجهيز وتنفيذ البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونقل البيانات وتوفير الخدمات الذكية المختلفة بمشروع U Venues، الذي يعدّ واحدًا من أهم مجمعات الأعمال الإدارية والتجارية بمنطقة القاهرة الجديدة، بما يضمن توفير خدمات الاتصالات الثلاثية (Triple Play)، التي تُمكن العملاء من الاستمتاع بخدمات الإنترنت والـTV والتليفون الأرضي في باقة موحدة داخل المشروع.

قام بتوقيع البروتوكول كلٌّ من المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، والمهندس أحمد صادق السويدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي للصناعات.

وتتضمن اتفاقية التعاون قيام شركة اتصالات مصر بتجهيز وتنفيذ البنية التحتية الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمشروع؛ ومد شبكة الألياف اللازمة لتقديم خدمات الاتصالات الثلاثية (Triple Play)، التي تدعم بيئة العمل بمجمع الأعمال الإدارية والتجارية U Venues.

أوضح المهندس خالد حجازي، الرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال بشركة باتصالات مصر، أن اتصالات مصر تسعى دائمًا لتطوير قطاع الاتصالات بأكمله عن طريق توفير حلول وخدمات متكاملة،

وذلك من خلال سعيها لنقل التجارب الناجحة عالميًّا للسوق المصرية، كما تحرص بصورة مستمرة على تطوير خدماتها في مجال التحول الرقمي وخدمات المدن الذكية،

خاصة أنها حصلت على ترخيص إنشاء وتشغيل خدمات الاتصالات داخل المجتمعات العمرانية المغلقة منذ فبراير 2019،

وأن خدمات الاتصالات الثلاثية (Triple Play) تمكِّن المستخدمين من الاستمتاع بعدة خدمات في باقة موحدة تشمل IPTV التي تتيح القنوات التلفزيونية فائقة الجودة، وخدمة الـIP Telephony التليفون الثابت، وخدمة الإنترنت بأقصى سرعة ممكنة وبجودة غير مسبوقة اعتمادًا على كابلات الألياف الضوئية.