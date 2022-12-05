«اتصالات مصر» تقدم خدمات التوثيق والشهر العقاري في 8 فروع جديدة

أعلنت شركة اتصالات مصر من e&، العاملة في خدمات الاتصالات والاستثمار التكنولوجي، عن افتتاح 8 مكاتب للتوثيق والشهر العقاري داخل فروع اتصالات في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية.

وتقدم مكاتب الشهر العقاري والتوثيق خدماتها داخل منافذ شركة اتصالات مصر خلال الفترة المسائية ولأول مرة في مصر من الساعة الخامسة مساءَ وحتى التاسعة مساءَ.

ويتم الحجز إلكترونيا من خلال رابط ( بوابة مصر الرقمية ) أو تطبيق أرغب في عمل توكيل. وتقع الفروع الجديدة بمحافظة الإسكندرية بميامي/ الرمل، وبمحافظة البحيرة بكفر الدوار ودمنهور، وبمحافظة الغربية بطنطا والمحلة، بالإضافة إلى فرع في محافظة بورسعيد، وفرع بمحافظة الغردقة، بالإضافة إلى أول فرع افتتحته الشركة بالقاهرة بشارع عبد الحميد بدوي “أمام نادي الشمس” بمنطقة مصر الجديدة.

ويأتي افتتاح وحدات التوثيق الجديدة تفعيلاً لبروتوكول التعاون، الذي تم توقيعه بين وزارة العدل وشركة اتصالات مصر لتكون أول شركة في قطاع الاتصالات تقدم خدمات توثيق الشهر العقاري (توكيل رسمي عام/ توكيل رسمي عام قضايا أو ضرائب/ توكيل عام مخصص/ عقد بيع سيارة/ توكيل سيارة، ………إلخ)، وذلك من خلال مجموعة منتقاة من موظفي وزارة العدل للعمل من داخل عدد من أفرع الشركة في أماكن حيوية، لسرعة إنهاء خدمة العملاء على أكمل وجه، وذلك في إطار التيسير على المواطنين بخدمات مميكنه تضمن توفير الوقت والجهد.

وبهذه المناسبة أعرب المهندس حسام المعداوى الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي، عن سعادته بتقديم خدمات التوثيق والشهر العقاري في 8 أفرع إضافية لشركة اتصالات مصر، وذلك بعد الإقبال الذي شهدته الشركة على الخدمة في أول فرع تم افتتاحه في مصر بحضور وزيري العدل والاتصالات شهر يونيو 2022.

وأكد المعداوى أن اتصالات من e& اتخذت خطوة غير مسبوقة بتقديم تلك الخدمات داخل فروعها بما يعكس الثقة التي تتمتع بها الشركة أمام الجهات الحكومية لدفع طاقة الدولة الإنتاجية، مع تطوير وتحسين منظومة الخدمات المقدمة للمواطن، ليؤكد ذلك ريادة ونجاح الشركة في مجال الإبداع والابتكار، وقيامها بدور مهم في قيادة المستقبل الرقمي عبر إيجاد حلول تكنولوجية لكافة التحديات.