«اتصالات مصر» تفوز بميكنة شبكة فروع «البنك الزراعي المصري»

في إطار خطط البنك لتحقيق مزيد من الخطوات الثابتة للتوسع في الخدمات المصرفية والرقمية

أعلنت شركة اتصالات مصر فوزها بتنفيذ الشبكة البديلة للبنك الزراعي المصري والتي تقضي بميكنة ١١٣١ فرعا من فروع البنك بما يضمن للبنك الاستمرارية في تقديم الخدمات لعملائه بأفضل صورة ممكنة، ويأتي ذلك في إطار خطط البنك الزراعي الاستراتيجية لتحقيق مزيد من الخطوات الثابتة في تدعيم أهداف الشمول المالي والتوسع في الخدمات المصرفية والرقمية المختلفة التي يقدمها لعملائه.

وأعرب حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، عن سعادته بفوز اتصالات مصر بتنفيذ الشبكة البديلة للبنك الزراعي، أحد أعرق البنوك المصرية، والذي يخدم شريحة كبيرة من المواطنين، مؤكدًا سعي اتصالات مصر لتقديم أفضل ما لديها من إمكانيات فنية وبشرية لتحقيق أعلى تجربة متميزة للعاملين داخل البنك ما ينعكس بشكل مباشر على الخدمات المقدمة للعملاء ويوفر عليهم الوقت والجهد.

وأضاف أن هذا التعاون يعكس حرص اتصالات مصر الدائم على تقديم أفضل الخدمات المبتكرة والمتميزة ذات القيمة المضافة لعملائها من قطاع المؤسسات بما يسهم في عملية التحول الرقمي التي تنشدها الدولة وتحقيق الشمول المالي تحت رعاية البنك المركزي المصري وبما يساهم في زيادة الاعتماد على الخدمات الإلكترونية المتطورة.

و أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، على أهمية التعاون مع شركة اتصالات مصر لما تتمتع به من خبرات كبيرة في مجال ميكنة المؤسسات وتأهيلها بأحدث الحلول الذكية لمواكبة عملية التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الشبكة التي تقوم اتصالات على تنفيذها ستساهم بشكل كبير في تقديم خدمات أفضل لعملاء البنك وتساعد على استقطاب المزيد من العملاء المحتملين للبنك من مختلف فئات المجتمع، خاصة وأن البنك يسعى دائماً إلى تقديم أفضل تجربة للعملاء داخل الفروع بالاعتماد على أفضل الإمكانات الفنية والبشرية والتكنولوجية.

وأضاف أن التعاون المثمر مع “اتصالات مصر” يستهدف بصورة أساسية تقديم خدمات تنافسية جديدة لعملاء البنك، بما يتماشى مع رؤيتنا الطموحة بتقديم أحدث الخدمات وبما يلبي احتياجات وتطلعات عملاء البنك وتسهيل إجراءاتهم داخل الفروع بشكل أبسط وأكثر سهولة.