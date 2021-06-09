«اتصالات مصر» تعقد شراكة مع دلتا للمدفوعات لسداد الفواتير عبر تطبيق «سهل»

عقدت شركة اتصالات مصر اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة دلتا مصر للمدفوعات بهدف تمكين عملاء اتصالات من دفع الفواتير وشحن الأرصدة مسبقة الدفع، عن طريق استخدام تطبيق «سهل» على الهواتف الذكية، والذي يقدم العديد من الخدمات والمزايا لمستخدميه، منها دفع فواتير الكهرباء، الغاز، التليفون الأرضي، فواتير المياه، الخ، كما يمنح العملاء خاصية متابعة الاستهلاك أول بأول.

وتأتي الاتفاقية في إطار خدمات القيمة المضافة التي تستهدف شركة اتصالات مصر تقديمها لعملائها في إطار تطوير ودعم منظومة خدمات الدفع الإلكتروني تماشيًا مع جهود الحكومة المصرية في مجال التحول الرقمي ونشر وتعميم مفهوم الشمول المالي بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.

وبهذه المناسبة، أكد المهندس حازم متولي -الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر- أهمية الاتفاقية مع شركة دلتا مصر للمدفوعات باعتبارها من الشركات الرائدة في تطبيقات الدفع الالكتروني، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تعكس حرص اتصالات مصر الدائم على تقديم أفضل الخدمات المبتكرة والمتميزة ذات القيمة المضافة لكافة عملائها لتسهيل حياتهم اليومية، وذلك من خلال الاهتمام بتوسيع خدمات الدفع الالكتروني وإضافة خدمات جديدة لإرضاء كافة احتياجات العملاء فضلا عن جذب عملاء جدد وإتاحة مزيد من الخدمات المتطورة لهم بشكل مستمر.

وأضاف متولي: “الشراكة الجديدة بالتعاون مع تطبيق سهل للمدفوعات الالكترونية يعتبر نجاح جديد لشركة اتصالات مصر وهو ما يعكس الدور الفعال الذي تلعبه الشركة في دعم رؤية الدولة للتحول إلى اقتصاد رقمي، وهو ما يعد تأكيدًا على ريادة اتصالات مصر في تبني أي أفكار أو تطبيقات في مجال التحول الرقمي تخدم عملائها بعدما أصبح التحول الرقمي محور رئيسي لنهضة الدولة المصرية”.

من جانبه، عبر المهندس عبدالله عسل – العضو المنتدب لشركة دلتا مصر للمدفوعات – عن سعادته بالتعاون مع شركة اتصالات مصر باعتبارها أحد أكبر شركات تقديم خدمات المحمول ونقل البيانات في مصر والمنطقة، مؤكدً أن التعاون مع شركة اتصالات مصر يأتي ضمن خطط واستراتيجية الشركة لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني للمواطنين بصورة أبسط وأسرع توفيرا للوقت والجهد حيث أن الاتفاقية الجديدة تتيح للمواطنين العديد من الخدمات سواء السداد أو الشحن وبالتعاون مع اتصالات وقاعدتها الشعبية الكبيرة في مصر سوف يساهم ذلك في نشر خدمات الدفع الالكتروني التي نقدمها عبر تطبيق «سهل» المتميز.

جدير بالذكر أن اتصالات مصر تحرص على توسيع شراكاتها مع مختلف مقدمي الخدمات الرواد في مجالاتهم، وذلك بهدف تعزيز خدمات الدفع الإلكتروني حيث إن استراتيجية الشركة تهدف إلى دعم رؤية الدولة لتعزيز الشمول المالي في مصر بجانب التوسع في أساليب الدفع والتحصيل الإلكتروني، ورفع الوعي بالخدمات الإلكترونية ودعم التحول للاقتصاد رقمي.