اتصالات مصر تطلق منصة E-Sports وترعى فريق «أنوبيس» للألعاب الإلكترونية

أطلقت شركة اتصالات مصر، المقدمة خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منصة E-Sports للألعاب الإلكترونية، التي تندرج تحت مظلة بوابتها الالكترونية المتكاملةET Games، وذلك بهدف تقديم محتوى متخصص ومتنوع للاعبي ومحبي الرياضات الإلكترونية، كما أعلنت اتصالات مصر رعايتها لفريق “أنوبيس”، الذي يعد أحد أفضل وأشهر الفرق في مجال الرياضات الإلكترونية، والحاصل على كأس العالم العام الماضي.

E-Sports منصة للرياضات الإلكترونية

تعد E-Sports منصة للرياضات الإلكترونية، وتمثل شكلا من أشكال المنافسة باستخدام ألعاب الفيديو، وجاء إطلاق المنصة في إطار الاستراتيجية التوسعية لاتصالات مصر في قطاع تكنولوجيا المعلومات؛ وحرصها على التوسّع في تقديم خدمات رائدة ومبتكرة للعملاء لتلبية متطلباتهم المتجددة، وهو ما يأتي في إطار السياسة الجديدة التي تنتهجها مجموعة اتصالات e& المرحلة المقبلة للتحول لشركة تكنولوجيا متكاملة.

وتتيح E-Sports للمستخدمين الفرصة لمتابعة آخر الأخبار ومقاطع الفيديو التي تم إطلاقها حول الألعاب الجديدة ومراجعات اللاعبين المحترفين ونصائحهم عن حيل كل لعبة وكيفية اجتياز مستويات الألعاب مثل PubG وFortnite وFifa وغيرها، إضافة إلى نشر أخبار حول البطولات الدولية لمختلف الفرق الرياضية الإلكترونية في جميع أنحاء العالم ومحتوى حصري لفريق أنوبيس على المنصة يتنوع بين المقالات والفيديوهات حول النصائح والحيل للألعاب المختلفة.

الألعاب الإلكترونية وسيلة فعالة

وقال أحمد يحيي الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد بشركة اتصالات مصر: “أصبحت الألعاب الإلكترونية وسيلة فعالة للتواصل بين المستخدمين وباتت تنموا بشكل سريع خلال العامين الماضيين، ونهدف إلى أن نكون جزءًا فاعلا في صناعة الألعاب، وأن نبني مجتمعاً متكاملاً خاص بنا من خلال منصة الرياضات الإلكترونية لاتصالات، لذلك فنحن نولي اهتماماً كبيراً بتقديم كل ما هو جديد ومبتكر من الخدمات الترفيهية والرقمية للعملاء، وهو ما يأتي في ظل حرصنا الدائم على دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي طبقا لرؤية واستراتيجية مصر 2030.”

وأعرب باسكال ديفور – نائب رئيس شركة ديجيتال فيرجو لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الاوسط، عن سعادته بالتعاون مع شركة اتصالات مصر، وقال: أن الشركة تحرص دائما على تقديم الخدمات المماثلة عن طريق التعاون مع اهم الشركات عالميا، حيث قمنا بتقديم خدمات e- sports في ١٢ دولة حول العالم حتي الان”كما اضاف: “أن هذا التعاون سيساهم في تحقيق قيمة مضافة لشركائنا الاستراتيجيين مثل اتصالات من &e عن طريق توفير أنظمة وخدمات رقمية عالمية معززًة بشراكات لمحتوى محلي و دولى وشركاء متميزين في مختلف المجالات.”

الجدير بالذكر أن فريق أنوبيس الذي ستتولى اتصالات رعايته، هو أحد أفضل فرق الرياضات الإلكترونية المصنفة على مستوى العالم، والتابعة لمنظمة انوبيس الرائدة في مجال الرياضة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتأسس أول فريق في مصر عام 2015، كما حصل على كأس العالم في العام الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن اتصالات مصر أطلقت مؤخراً “اتصالات من e&” كعلامة تجارية جديدة لتتماشي مع الهوية الجديدة للمجموعة e& في إطار تحول المجموعة إلى مجموعة رائدة عالمياً في مجال الاستثمار التكنولوجي لتعمل على تمكين المجتمعات، حيث تواصل e& تعزيز ريادتها وتنوع خدمتها في الأسواق المختلفة من خلال تفعيل فرص الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية.