اتصالات مصر تطلق كوبونات خصم لعملاء إيمرالد عند الطلب من «المنيوز»

وقعت اتصالات مصر، اتفاقية شراكة مع تطبيق “المنيوز” بصفته واحد من أكبر و أسرع الشركات نموا في مجال توصيل الطعام بهدف تقديم أفضل تجربة تحقق أعلى قيمة مضافة لعملاء اتصالات و المنيوز، بتيسير طرق التواصل بين العملاء وتقديم مزايا مختلفة مع أكثر من 2000 مطعم في أكبر ٤ محافظات في مصر على منصة المنيوز.

يأتي هذا التعاون في إطار الاستراتيجية التوسعية لاتصالات مصر في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وحرصها على تنويع محفظة الشركاء، وتقديم خدمات رقمية متميزة لعملائها، بما يتواكب مع احتياجاتهم المتغيرة، وذلك في ظل السياسة الجديدة التي تنتهجها مجموعة اتصالات &e للتحول إلى شركة تكنولوجيا متكاملة خلال المرحلة المقبلة.

وفي هذا الإطار، أكد المهندس أحمد يحيى الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد بشركة اتصالات مصر: أن الشركة تستهدف من خلال التعاون مع المنيوز استحداث قنوات تواصل مرنة وسريعة بين العملاء ومقدمي الخدمات والمنتجات التي يرغبون في الحصول عليها، فمن خلال هذه الشراكة الجديدة سيتمكن مستخدمو نظام Emerald وغيرهم من الشباب من الحصول على كوبونات خصم تتاح على تطبيق “My Etisalat” ومخصصة لمستخدمي تطبيق المنيوز، وذلك عند طلب وجباتهم من أكثر من 2000 مطعم عبر التطبيق، لافتاً إلى أن هذه المميزات لم تكن متاحة في السابق لدى أي من شركاء المنيوز في مجال المأكولات والمشروبات.

و أعرب أمير علام المؤسس والرئيس التنفيذي للمنيوز عن سعادته بالتعاون المثمر مع شركة بمكانة اتصالات مصر بما يمكنهم من تحقيق أهدافهم المشتركة في الإسهام في التطور الرقمي للسوق المصري، و سوف تتيح هذه الشراكة للملايين من عملاء اتصالات فرصة الاستفادة من التوسع في خدمات توصيل الطعام بما يمنح المنيوز موقع ريادي في ذلك السوق الكبير،

وأكد أن التعاون مع اتصالات مصر يمثل إضافة كبيرة لنا حيث تعد شريكا استراتيجيا يحظى بمكانة متميزة من بين الشركات الكبرى التي نتعاون معها، لافتا إلى أن المطاعم الموجودة على منصة المنيوز ستعمل بخطوط بيانات VPN من شركة اتصالات، بجانب الاعتماد على تطبيقات تكنولوجية لتسهيل طلب المطاعم المتوفرة على المنيوز.وأشار إلى أن نجاح الحملة التي تم إطلاقها بالتعاون بين اتصالات و المنيوز في مايو الماضي ساهم إلى حد كبير في إحراز التقدم الذي وصلت إليه الشراكة بين الشركتين اليوم”.

تجدر الإشارة إلى أن اتصالات مصر أطلقت مؤخراً علامتها التجارية الجديدة “اتصالات من &e” لتعبر الهوية الجديدة لمجموعة e& عن سياسة الشركة نحو تقديم الخدمات الجديدة التي تمتد لتشمل خدمات الشمول المالي و العديد من الخدمات التكنولوجية و لا تقتصر على خدمات الإتصالات في إطار تحولها إلى مجموعة عالمياً في مجال الاستثمار التكنولوجي تعمل على تمكين المجتمعات، حيث تواصل &e تعزيز ريادتها وتنوع خدماتها في الأسواق المختلفة من خلال تفعيل فرص الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية.نبذة عن المنيوز: تحظى المنيوز بمكانة فريدة بصفتها واحدة من أبرز وأسرع المنصات نموا في مجال توصيل الطعام، حيث تأسست شركة المنيوز في مصر عام ٢٠١٢.

تهدف المنيوز إلى مساعدة الملايين على اكتشاف وطلب الاكلات التي يحبونها. تتركز مهمة المنيوز في العمل على بناء منصة متميزة متخصصة في الطعام قادرة على إبراز افضل الاكلات التي تتميز بها كل المطاعم و تمنح لهم الفرصة لتوصيل أطباقهم المتميزة للعملاء في كبرى محافظات مصر.تستمد المنيوز قوتها من آكثر من ٣٠٠ موظف و ٣٠٠٠ مندوب توصيل يعملون دائما على تحقيق هدف واحد وهو توصيل ملايين العملاء بما يزيد على ١٢ ألف مطعم في مصر.