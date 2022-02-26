«اتصالات مصر» تسجل 21.4 مليار جنيه إيرادات في 2021

سجلت شركة اتصالات مصر إيرادات خلال الربع الأخير من العام الماضي بقيمة 6 مليارات جنيه بما يعادل 1.4 مليار درهم بزيادة 22% مقارنة بنفس الفترة من 2020.

ووفقا لنتائج أعمال مجموعة اتصالات الإمارات ارتفعت إيرادات وحدتها للاتصالات فى مصر خلال عام 2021 بنسبة 21% ليصل إجمالي إيراداتها إلى 21.4 مليار جنيه بما يعادل “5 مليارات درهم”.

وأرجعت المجموعة نمو الإيرادات إلى زيادة المشتركين والمساهمة القوية من بيانات الهاتف المحمول والتجوال المحلي.

وارتفع عدد عملاء شركة اتصالات مصر بنسبة 5% على أساس سنوي ليبلغ 27.8 مليون مشترك بنهاية ديسمبر 2021.

بينما كان قد ارتفع عدد العملاء بنسبة 3% بالمقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي.

وعلى مستوى مجمل الأرباح ارتفعت لتصل إلى 500 مليون درهم الربع الرابع من العام الماضي بزيادة 15% عن نفس الفترة من العام السابق له.

وأرجعت المجموعة ارتفاع الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك إلي زيادة الإيرادات, كما ارتفع مجمل الربح فى اتصالات مصر ليبلغ 2.1 مليار درهم بنهاية عام 2021.

وانخفضت النفقات الرأسمالية للربع الأخير ليبلغ 700 مليون درهم بتراجع 24% عن نفس الفترة من عام 2020.