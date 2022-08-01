«اتصالات مصر» تسجل إيرادات 12.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي

سجلت شركة اتصالات مصر إيرادات، خلال النصف الأول من العام الحالي، بقيمة بلغت 12.9 مليار جنيه، ما يعادل 2.5 مليار درهم، بنسبة زيادة بلغت 18%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب نتائج أعمال مجموعة الإمارات للاتصالات &e، جمعت الوحدة المصرية نحو 3.3 مليار جنيه، ما يوازي 641 مليون درهم، خلال أول 6 أشهر من 2022

وأرجعت المجموعة الإماراتية نمو الإيرادات، فى الربع الثاني من العام الحالي، إلي نمو المشتركين، والمساهمة القوية من إيرادات بيانات الهاتف المحمول والايرادات الصوتية.

ارتفع عدد المشتركين بشركة اتصالات مصر ليصل إلي 29.1 مليون مشترك بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، بنمو 9%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي؛ بدعم من شراء الطيف الترددي الأخير.

كانت “اتصالات مصر” قد أعلنت مؤخرًا أنها ستطلق “اتصالات من e&” كعلامة تجارية جديدة لتتماشي مع الهوية الجديدة للمجموعة e& في إطار تحول المجموعة إلى مجموعة رائدة عالميًّا في مجال الاستثمار التكنولوجي لتعمل على تمكين المجتمعات.