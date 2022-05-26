اتصالات مصر تستهدف إتاحة خدماتها للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر

قال حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر ، أن شركته تستهدف التوسع في خدماتها لتلبية احتياجات كافة شرائح المجتمع وتطوير شبكتها فضلا عن إيجاد حلول تكنولوجية تخدم مختلف القطاعات بجانب توفير خدمات مخصصة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر ولعب دور مؤثر في تنفيذ التحول الرقمي الذي يمثل أحد المحاور الرئيسية.

جاء ذلك خلال تسلمه جائزة اتصالات كأفضل شركة من حيث الابتكار والأداء المؤسسي فى قطاع الاتصالات عن عام 2022 في احتفالية bt100السنوي الخامس تحت رعاية مجلس الوزراء.

وأوضح قائلاً: “لعل أبرز جهودنا في التوسع خدماتنا هي توفير حلول إنترنت الأشياء والتطبيقات الذكية لإدارة المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وتطبيقات الدفع الإلكتروني للأفراد والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر ، وأخيرا توفير منصات خدمات الإلكترونية متعددة لتلبية احتياجات المجتمع مثل ماى اتصالات My Etisalat واتصالات كاش لخدمة الدفع الإلكتروني Etisalat Cashواتصالات بيزينسEtisalat Business ومؤخرا منصة توقيعي بتعاون مع وزرارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة فيكسد مصر لتقديم خدمات التوقيع الإلكتروني عبر فروع اتصالات مصر.

ويذكر أن bt100 هو حفل توزيع الجوائز يقام سنويا للإعلان عن أكثر شركات تأثيرا في الاقتصاد المصري، ويعد هذا العام الرابع لتكريم اتصالات مصر، حيث كرمت في عام 2021 ضمن “أفضل 50 شركة أداء خلال عام 2020” وفازت في 2020 بجائزتي من جوائز bt100، حيث كرمت ضمن “أفضل 50 شركة أداء خلال عام 2019” وكرم المهندس جمال السادات رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات مصر ضمن “أفضل 50 شخصية مؤثرة في الاقتصاد المصري” وفي عام 2019 على جائزة “الإبداع والابتكار” فى قطاع الاتصالات عن عام 2018