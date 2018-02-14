اتصالات مصر ترفع رأسمالها بقيمة 4.5 مليار جنيه

❏ الرئيس التنفيذى: استثمار 2.5 مليار العام الحالى لتطوير الشبكة شريف عمر ومحمود جمالبدأت شركة اتصالات مصر إجراءات فتح باب الاكتتاب لقدامى المساهمين لزيادة رأسمالها بقيمة 4.5 مليار جنيه، ليصبح إجمالى المدفوع 19.432 مليار، ومن المقرر غلقه منتصف فبراير الحالى.أوضح إيهاب رشدى، الرئيس التنفيذى

❏ الرئيس التنفيذى: استثمار 2.5 مليار العام الحالى لتطوير الشبكة

شريف عمر ومحمود جمال

بدأت شركة اتصالات مصر إجراءات فتح باب الاكتتاب لقدامى المساهمين لزيادة رأسمالها بقيمة 4.5 مليار جنيه، ليصبح إجمالى المدفوع 19.432 مليار، ومن المقرر غلقه منتصف فبراير الحالى.

أوضح إيهاب رشدى، الرئيس التنفيذى للقطاع المالى باتصالات مصر، أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات بنحو 2.5 مليار جنيه فى تطوير شبكتها خلال العام الحالى، وذلك فى أعقاب زيادة رأس المال.

وأكد فى تصريحات لـ«المال»، أن الشركة ستوظف حصيلة الزيادة فى تمويل التوسع بتطوير الخدمات المقدمة عبر تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات 4G.

ويتوزع هيكل ملكية اتصالات مصر على 7 كيانات هى: اتصالات إنترناشيونال مصر المحدودة – الإماراتية وتبلغ نسبتها %66 من رأس المال، والبريد للاستثمار – المصرية بنسبة %20 وداس القابضة %5، ومثلها تخص DIFC LLC المحدودة الإماراتية، و1.5 للاستثمارات التقنية – السعودية، ومثلها للنابودة للاستثمار- الإماراتية، وموارد للتمويل- الإماراتية %1.

وحول ملف طرح حصة من أسهم الشركة بالبورصة المصرية، قال إنه فى الوقت الحالى تمت زيادة رأس المال من خلال المساهمين القدامى، بما يبعد أى احتمالات للتفكير فى سوق المال على المدى القصير، لعدم الاحتياج لآليات تمويل أخرى، مع العلم أن الطرح بالبورصة، قرار يعود إلى المساهمين وليس الإدارة التنفيذية.

يشار إلى أن المهندس جمال السادات، رئيس مجلس إدارة اتصالات مصر، قال عام 2012 إن طرح حصة من أسهم الشركة فى البورصة المصرية يتوقف على تحسن ظروف السوق لضمان نجاح الطرح.

يذكر أن حجم استثمارات اتصالات مصر منذ بدء عملها فى 2007، وحتى 2017، يتجاوز 42 مليار جنيه، منها 5.5 مليار تمثل تكلفة الحصول على تراخيص الجيل الرابع، وفقاً لحازم متولى الرئيس التنفيذى فى تصريحات سابقة لـ«المال».

وبحسب مجموعة اتصالات الإماراتية، فإن وحدتها فى مصر حققت صافى ربح خلال أول 9 شهور من 2017 بقيمة 1.8 مليار جنيه مقابل 1.3 مليار خلال الفترة نفسها من 2016.