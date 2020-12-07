اتصالات وتكنولوجيا

«اتصالات مصر» تدرس بدائل تمويل شراء ترددات فى الحيز 2600

بتقنية TDD بنظام حق الانتفاع لمدة عشر سنوات
محمود جمال 11:37 ص, الأثنين, 7 ديسمبر 20 11:37 ص, الأثنين, 7 ديسمبر 20

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كشف خالد حجازى، الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى فى شركة اتصالات مصر، عن دراسة الشركة حاليا سبل تمويل شراء الترددات الجديدة التى حصلت عليها مؤخرا من جهاز تنظيم الاتصالات.

وقال حجازى، إن البدائل الاستثمارية المطروحة تتضمن إما الاقتراض أو التمويل من مخصصات الشركة من السابق لأوانه تحديد ذلك.

وفى سياق متصل، أكد جمال السادات رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات مصر، أن شركته فى حال الاستقرار للاقتراض البنكى ستلجأ لأحد البنوك الأجنبية خارج مصر للتمويل.

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وقال السادات، إن اتصالات تقدمت بعرض مالى جيد مقارنة بالمنافسين لضمان الحصول على الترددات الجديدة.

يشار إلى أن اتصالات مصر نجحت فى الحصول مؤخرا على مجموعة ترددات جديدة فى الحيز الترددى 2600 ميجا هرتز بتقنية TDD بنظام حق الانتفاع لمدة عشر سنوات، وذلك بعد موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على العرض المالى والفنى للشركة والذى بلغت قيمته 325 مليون دولار (ما يعادل 5.2 مليار جنيه) على أن تسدد الشركة نصف المبلغ، أى 162.5 مليون دولار بالدولار فور إتاحة الترددات والباقى بالجنيه المصرى على عامين، طبقاً لشروط المزايدة المعلنة من مرفق تنظيم الاتصالات.

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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