اتصالات مصر تحقق 1.96 مليار جنيه أرباحًا بالنصف الأول

محمود جمالبلغت أرباح شركة اتصالات مصر قبل الفوائد والضرائب، خلال النصف الأول من العام الحالي، حوالي 1.96 مليار جنيه، بنسبة 36% من الإيرادات.وحصّلت الشركة إيرادات بقيمة 5.45 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام.بينما حققت، خلال الربع الثاني، ما يقرب من 2.77 مليار جنيه إيرادات متراجعة بنسبة

محمود جمال

بلغت أرباح شركة اتصالات مصر قبل الفوائد والضرائب، خلال النصف الأول من العام الحالي، حوالي 1.96 مليار جنيه، بنسبة 36% من الإيرادات.





وحصّلت الشركة إيرادات بقيمة 5.45 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام.

بينما حققت، خلال الربع الثاني، ما يقرب من 2.77 مليار جنيه إيرادات متراجعة بنسبة 50%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، متأثرة بإجراءات تحرير العملة خلال نوفمبر الماضي.

وبلغت تكاليف التشغيل، خلال الربع الثاني من العام، حوالي 695 مليون جنيه بنسبة 25% من الإيرادات.

وأرجعت الشركة ذلك إلى تحديث البنية التحتية لتتواكب مع احتياجات السوق لتكنولوجيا الجيل الرابع.

وبلغ عدد مستخدمي الشركة ما يقرب من 24 مليون مستخدم من إجمالي 100 مليون، خلال الربع الثاني من 2017.