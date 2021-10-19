«اتصالات مصر» تتوقع %10 نموا فى إيراداتها

توقع حازم متولى الرئيس التنفيذى لـ«اتصالات مصر»، نمو إيرادات الشركة بنهاية العام الجارى بنسبة %10 فأكثر، موضحا أن الشركة تتفاوض حاليا مع “المصرية للاتصالات” على ربط محطات المحمول بشبكة كابلات الألياف الضوئية.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشركة أمس الإثنين خلال فعاليات اليوم الثانى من الدورة 41 من معرض ومؤتمر «جيتكس دبى» للاتصالات الذى يُعقد خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر الجارى فى مركز دبى التجارى العالمى.

وقال متولى إن الشركة تعمل فى الوقت الحالى على تجهيز الشبكة فنيا لتشغيل أول دفعة من الترددات الجديدة التى خصصها لها جهاز تنظيم الاتصالات فى النطاق 2600، وسددت نصف قيمتها قبل أواخر العام الماضى، وما زالت تدرس جميع البدائل المتاحة لتدبير الجزء المتبقى من التكلفة.

يشار إلى أن «اتصالات مصر» حصلت على ترددات 20 ميجا هرتز فى نطاق الحيز الترددى 2600 ميجا هرتز بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات بقيمة 325 مليون دولار، (ما يعادل 5.2 مليار جنيه) على أن تسدد الشركة نصف المبلغ بالدولار، أى 162.5 مليون دولار فور إتاحة الترددات والباقى بالجنيه المصرى على عامين، طبقاً لشروط المزايدة المعلنة من مرفق تنظيم الاتصالات.

وفى سياق متصل ، قال متولى إن الشركة تستهدف التركيز على تطبيقات خدمات التكنولوجيا المالية فى ظل حالة النمو الكبير الذى يشهده هذا القطاع فى السوق المصرية، نتيجة الاستثمارات المتزايدة فى هذا المجال وإقرار الحكومة العديد من السياسات المحفزة، وأيضا ارتفاع الوعى لدى فئات كثيرة من المستخدمين.

وقدر الرئيس التنفيذى للشركة حجم الاستثمارات المرصودة لتطوير الشبكة خلال العام المقبل، بما يتراوح بين 4 إلى 5 مليارات جنيه، وفى انتظار الحصول على موافقات من المجموعة الأم.

وعلى صعيد آخر، قال متولى إن شركته بصدد تفعيل خدمات الدفع الإلكترونى عبر رمز الاستجابة السريع «QR code» فى أكبر عدد من منافذ البيع التابعة لها على مستوى الجمهورية بعد حصولها على رخصة من البنك المركزى المصرى.

ومن جانبه، أكد حسام المعداوى، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بالشركة، أن “اتصالات” حصلت على تغطية 8 مناطق بخدمات الاتصالات من إجمالى 13 منطقة بتغطية خدمات الاتصالات، ضمن مناقصة طرحها مؤخرا جهاز تنظيم الاتصالات لتغطية شبكة الطرق القومية عبر تمويل من صندوق الخدمة الشاملة بالجهاز.

يذكر أن “اتصالات مصر” سجلت إيرادات خلال النصف الأول من العام الحالى تجاوزت 10 مليارات جنيه ما يعادل 2.35 مليار درهم مقابل 8.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2020. كما حققت الشركة صافى ربح خلال النصف الأول من العام الحالى بقيمة 2.4 مليار جنيه بما يعادل 566 مليون درهم، طبقا لنتائج أعمال مجموعة اتصالات الإمارات