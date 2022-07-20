اتصالات مصر تبدأ تقديم خدمات الـ SD-WAN والحوسبة السحابية

بدأت شركة اتصالات مصر، الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تقديم أنظمة الحوسبة السحابية والـSD-WAN بالتعاون مع شركة Omniclouds “أومني كلاودز ” العالمية الرائدة في حلول إدارة الشبكات، وذلك بهدف إتاحة خدمات جديدة ومنتجات عالية الجودة بتقنيات حديثة لعملاء اتصالات مصر بما يمثل طفرة حقيقية في نوعية الخدمات التي تقدمها اتصالات مصر في العديد من المجالات، فيما يتعلق بخفض التكلفة وتحسين السلامة وتحسين كفاءة العمال، وذلك في إطار استراتيجيتها التوسعية في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

يأتي هذا التعاون تفعيلا لمذكرة تفاهم وقعتها الشركتين فبراير الماضي، وفي إطار السياسة الجديدة التي تنتهجها مجموعة اتصالات e& المرحلة المقبلة للتحول لشركة تكنولوجيا متكاملة، وتركز من خلالها شركة اتصالات مصر على طرح حلول وخدمات تكنولوجية متنوعة للمستخدمين من الأفراد والشركات، وإحداث طفرة شاملة في عمليات نقل البيانات لتوفير أفضل وأسرع الخدمات لعملائها في مصر، والتوسع في خدمات نقل البيانات بهدف توسيع التغطية وتقديم خدمات سريعة وبكفاءة عالية تدعم قطاع الأعمال وتعزز المنافسة بين الشركات، وتضمن تأمين بيانات جميع العملاء.

وقام بتوقيع مذكرة خالد حجازي، الرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال بشركة اتصالات مصر والأستاذ عمرو عاطف عيد، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بشركة أومني كلاودز، وعدد من قيادات الشركتين، والذين عبروا عن سعادتهم الكبيرة بهذا التعاون المثمر الذي يتم بين اثنان من كبريات الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يساهم في دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي طبقا لرؤية واستراتيجية مصر 2030 .

عمرو عيد : الشراكة مع إتصالات تلعب دورا محوريا في دعم إستراتيجية التحول الرقمي

وتعليقا على الشراكة، قال عمرو عيد، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة “أومني كلاودز” , ان الشراكة مع اتصالات مصر تلعب دورًا محوريا في دعم استراتيجية التحول الرقمي 2030 في مصر, و ان “اومني كلاودز” من خلال هذه الشراكة تهدف إلى توفير نظام SDWAN الحديث كمنصة خدمة تمكّن الشركات الاستفادة وتحقيق سرعة أداء محسّنة فضلاً عن تخفيض التكلفة دون المساس بالأمن والدقة لانها الاولي من نوعها في جمهورية مصر العربيه و افريقيا التي تم بناءها و برمجتها بالكامل داخل البلاد و ليس علي شبكات سحابية دوليه غير مؤمنه , مشيرا إلى ان هذه الخدمات توفر تجربة سهلة شاملة ومتكاملة تساعد المؤسسات من القطاعين العام والخاص على إدارة التغيير وتسريع مبادرات التحول الرقمي الخاصة بها.

خالد حجازي : رقمنة الشركات اصبحت تعتمد على الحوسبة الحسابية بشكل متزايد

وفي هذا السياق، قال خالد حجازي، الرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال بشركة اتصالات مصر, ان رقمنة الشركات أصبحت تعتمد على الحوسبة السحابية بشكل متزايد، وهو ما يتطلب شبكة أكثر تقدماً تدعم تطورات الجيل القادم للاتصالات، وهو ما عملت عليه من منطلق مبداها المستمر في الاستثمار المتواصل بالتطوير ، بما يدعم إمكانيات وكفاءة إجراء التغيرات التلقائية لأنظمة الحوسبة السحابية لقطاعات الأعمال.

وأضاف حجازي، أن خدمات SD-WAN توفر احتياجات الشركات ومؤسسات الأعمال من إدارة الشبكات بأكملها بشكل مركزي من خلال أنظمة الحوسبة السحابية، فضلاً عن حركة البيانات والتطبيقات التي يتم نقلها بكل مرونة إلى مختلف المنصات السحابية، وبما يدعم زيادة القدرة التنافسية للشركات من خلال المرونة والسرعة.

وأكد أن اتصالات مصر تضع عملائها على رأس أولوياتها وتهتم بتحقيق أعلى نسب رضاء للعملاء، باعتبارهم شركاء نجاحها والدافع الأول لتحسين الخدمات المقدمة من الشركة منذ بدء عملها في السوق المصري، مشيراً إلى أن اتصالات مصر تحرص دائماً على التطوير المستمر لمستوى جودة الخدمات التي تقدمها وتوفير أفضل الممارسات التجارية والتشغيلية والفنية وتنمية الأعمال للمؤسسات والكيانات العاملة في السوق المصري.

جدير بالذكر أن شركة اتصالات مصر وقعت مذكرة تفاهم مع مجموعة “أومني كلاودز” العالمية بهدف إتاحة مجموعة من خدمات وحلول الشبكات واسعة النطاق المُعرّفة بالبرمجيات، والتي تشمل التحوّل السحابي والاتصال والخدمات المُدارة أمنياً دون المساس بالأمن والدقة، وهو ما يُمكّن الشركات ومؤسسات الأعمال من إدارة الشبكات بأكملها بشكل مركزي ونقل البيانات والتطبيقات إلى مختلف المنصات السحابية بمرونة.