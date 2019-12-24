اتصالات مصرية روسية على خلفية اتفاق تركيا مع حكومة السراج في ليبيا

تبادل وزيريّ الخارجي المصري والروسي الرؤى حول آخر مُستجدات قضايا المنطقة، وفي مُقدمتها الشأن الليبي

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم 24 ديسمبر الجاري، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي “سيرجي لافروف”، وذلك في إطار التشاور المستمر بشأن القضايا التي تهم البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية.

اتصالات مصرية روسية لدفع جهود التسوية الليبية

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين تبادلا الرؤى حول آخر مُستجدات قضايا المنطقة.

وأوضح أنه في مقدمة القضايا الشأن الليبي، لا سيما في ظل توقيع مُذكرتيّ التفاهم بين الحكومة التركية و”فايز السراج” مؤخراً.

تضمن الاتصال التأكيد على أهمية العمل نحو تفادي أي تفاقم للوضع هناك.

وتضمن أهمية الدفع بجهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة الليبية، بما في ذلك مسار برلين السياسي، وبما يُسهم في استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

مستجدات الوضع في المشهد الليبي

كما تناول الوزير شُكري مستجدات الوضع في المشهد الليبي في اتصالل مع مستشار الأمن القومي الألماني “يان هاكر”.

وناقش مع هاكر آخر تحضيرات مسار برلين السياسي حول ليبيا.

كما تناول مع المبعوث الأممي في ليبيا “غسان سلامة”، سُبل دفع الجهود الأممية للتوصل إلى تسوية شاملة لكافة أوجه الأزمة الليبية.