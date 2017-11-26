اتصالات مصرية إسرائيلية لاستئناف مفاوضات استيراد الغاز

القاهرة تشترط تسوية غرامة الـ2 مليار دولار قبل استيراد الغاز من تل أبيب



إعداد – عبدالغفور أحمد محسن



كشفت وكالة “بلومبرج” الإخبارية عن اتصالات تمت الأسبوع الماضي بين طارق الملا، وزير البترول ونظيره الإسرائيلي للطاقة يوفال شتاينيتز، لبحث استئناف مفاوضات استيراد القاهرة للغاز الإسرائيلي.



وبحسب ما نقلته بلومبرج عن مصادر قريبة من الملف، قال الملا لنظيره الإسرائيلي، إن العقبة الأكبر أمام أي اتفاق ثنائي في هذا الشأن، هي غرامة الـ 2 مليار دولار التي قضت بها محكمة سويسرية لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، خصمًا من شركات غاز مصرية في قضية قطع امدادت الغاز المصري عن إسرائيل في 2012.



وقال الملا :”أي تقدم في محادثات استيراد الغاز الإسرائيلي يتوقف على حل هذه القضية أولا”.



يُشار إلى أن أسهم شركات الغاز الإسرايلية ارتفعت اليوم، وقفز سهم مجموعة ديليك إحدى الشركات العاملة في حقل “تمار” الإسرائيلي للغاز الطبيعي، بنسبة 7.8% إلى 550 شيكل في بورصة تل أبيب.



وتطمح إسرائيل إلى تصدير الغاز من حقلها البحرية إلى الدول المجاورة عبر مصر، لكن الحكومة المصرية جمدت التفاوض في هذا الملف بعدما حكم تغريمها.