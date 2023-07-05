اتصالات مصرية ألمانية لبحث الأوضاع الأمنية المتردية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

تلقى سامح شكري وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً اليوم من وزيرة خارجية ألمانيا “أنالينا بيربوك” للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها السودان.

وتطرق الاتصال إلى الأوضاع الأمنية المتردية فى الأراضي الفلسطينية المحتلة، لاسيما عقب الاعتداء الإسرائيلى ضد مدينة ومخيم جنين.

أعرب وزير الخارجية عن قلق مصر البالغ تجاه استمرار الانتهاكات الإسرائيلية والاعتداءات على الحقوق الفلسطينية ، مؤكدا ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولى، لاسيما الدول المؤثرة دولياً، مسئوليته فى وقف حلقة العنف القائمة وتوفير الحماية للشعب الفلسطينى.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين أكدا خلال الاتصال حرص القاهرة وبرلين على تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها في مختلف المجالات، كما أشادا بالزخم الذي يشهده التعاون الاقتصادي بين البلدين، مؤكدين أهمية مواصلة تطوير هذا التعاون بما يحقق مصالح البلدين.

وأضاف السفير أبو زيد، أن اللقاء شهد التباحث بشأن الأوضاع في السودان، حيث استعرض وزير الخارجية الجهود التى تبذلها مصر لحل الأزمة السودانية، ومطالبتها منذ اليوم الأول بضرورة التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار.

وأكد شكري فى هذا الإطار أهمية الحوار لحل الخلافات في السودان، مشددا على الأولوية القصوى التي توليها مصر لأمن وسلامة الشعب السوداني، حيث حرصت منذ بداية الأزمة على الترحيب بالسودانيين في مصر، ودعم المعابر الحدودية بالفرق والمعدات الطبية والإغاثية والإنسانية اللازمة لتقديم الدعم للوافدين السودانيين.

وفي نهاية الاتصال، اتفق الوزيران على استمرار التواصل والتشاور بشأن التطورات الإقليمية، والعمل سوياً من أجل حل الأزمة السودانية وتهدئة الوضع فى الأراضي الفلسطينية المحتلة.