«اتصالات» لعملائها : التقلبات الجوية قد تؤثر قليلًا على أداء الشبكة

أرسلت شركة اتصالات مصر رسالة نصية إلي عملائها تؤكد خلالها أن التقلبات الجوية المتوقعة خلال اليومين المقبلين قد تؤثر قليلًا على أداء الشبكة.

كما شددت الشركة على ضرورة اتباع المستخدمين إجراءات السلامة العامة المعلنة؛ حفاظًا علي سلامتهم الشخصية.

كشفت مؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زيادة عدد مستخدمى المحمول فى مصر بنسبة 2.4% بنهاية عام 2019، ليبلغ إجمالى عدد المستخدمين 95.34 مليون.

واحتلت «اتصالات مصر» المركز الثالث بنحو عدد مشتركين 19.8 مليون بنهاية ديسمبر، مع معدل زيادة طفيف في عدد المستخدمين، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى رسالة اتصالات مصر

وتستهدف اتصالات مصر، خلال العام الحالي، استثمار نحو 4.5 مليار جنيه في تحديث شبكة بنيتها التحتية على مستوى الجمهورية.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن تشهد مصر، غًا الخميس، نشاطًا للرياح مثيرًا للأتربة مع سقوط أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول في بعض المناطق.