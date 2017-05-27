اتصالات توقف بث حملة عروض رمضان

علمت “المال” أن شركة اتصالات مصر قررت عدم بث حملاتها الإعلانية الجديدة على القنوات الفضائية اليوم السبت، بمناسبة شهر رمضان، حدادا على ضحايا حادث المنيا الإرهابى أمس الجمعة، والذى أودى بحياة عشرات القتلى.

وقالت مصادر مقربة للشركة إن “اتصالات مصر” ربما تعاود إذاعة الحملة ابتداء من غد الأحد الموافق 28 مايو الجارى، وذلك للإعلان عن أحدث العروض المقدمة للمستخدمين.

وعلقت الشركة عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك” على أحداث المنيا بدعاء “حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء”.

يذكر أن فودافون مصر قامت أيضا قامت بمخاطبة الجهات التسويقية والقنوات الفضائية، وطالبتهم بتأجيل إذاعة الحملة الإعلانية الخاصة بعروض شهر رمضان للغرض ذاته، ولم يتسن لـ”المال” الحصول على رد من فودافون حول فترة توقف الحملة.